ΠΑΟΚ: Παραμένει αμφίβολος ενόψει Πριέβιντζα ο Μπράουν

Ο Στέφεν Μπράουν παραμένει αμφίβολος για το αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στην Πριέβιντζα για το FIBA Europe Cup, αφού ακολούθησε πρόγραμμα θεραπείας.

Ο Αμερικανός γκαρντ αποκόμισε τραυματισμό στο παιχνίδι με τον Κολοσσό, δεν προπονήθηκε τις τελευταίες ημέρες και έτσι η συμμετοχή του στο αυριανό παιχνίδι θα κριθεί λίγο πριν το τζάμπολ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Με την προπόνηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο PAOK Sports Arena συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με την BC Prievidza, το πρώτο παιχνίδι της ομάδας μας στη φάση των «16» του FIBA Europe Cup.

Το πρόγραμμα της ομάδας μας ξεκίνησε με ανάλυση του αντιπάλου με την χρήση βίντεο και συνεχίστηκε με προπόνηση με έμφαση στην τακτική.

O Στέφεν Μπράουν ακολούθησε και σήμερα πρόγραμμα θεραπείας και η συμμετοχή του στον αυριανό αγώνα παραμένει αμφίβολη».