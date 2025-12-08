Διαμαντίδης, Παπαλουκάς και Πρίντεζης σχολίασαν την αποχώρηση Ομπράντοβιτς από την Παρτιζάν (vid)

Οι τρεις θρύλοι της Euroleague πήραν θέση για την απόφαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αποχωρήσει από την Παρτιζάν, σχολιάζοντας τα όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα.

Μιλώντας στην εκπομπή EuroLeague Legends, Διαμαντίδης, Παπαλουκάς και Πρίντεζης, ανέλυσαν τον λόγο που οι προπονητές αποτελούν πλέον τα εύκολα «θύματα».

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης που συνεργάστηκε επί σειρά ετών με τον «Ζοτς» στον Παναθηναϊκό, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Σέρβο προπονητή, τονίζοντας ότι τον βοήθησε να γίνει θρύλος του Τριφυλλιού.

«Αγαπώ πολύ τον Ομπράντοβιτς, και ό,τι έχουμε δει και ό,τι έχει συμβεί πριν και μετά. Είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να το κάνει αυτό να συμβεί. Με όλο τον σεβασμό σε όλους τους προπονητές, είναι ο μόνος που μπορεί να το πετύχει αυτό, αυτό το είδος αγάπης και αυτό το είδος αποδοχής. Φυσικά και το έχει κερδίσει αυτό και το αξίζει», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Διαμαντίδης.

Ο Θοδωρής Παπαλουκάς από την πλευρά του, έφερε τον Ομπράντοβιτς ως παράδειγμα για την τρέχουσα κατάσταση στην Ευρωλίγκα, αναφέροντας: «Είναι μια ακόμη σπουδαία απόδειξη ότι η EuroLeague έχει αλλάξει και δεν είναι τυχαίο που βλέπουμε τόσους πολλούς τραυματισμούς. Βλέπουμε αποτελέσματα που φαίνονται περίεργα, δεν θα πω περίεργα, γιατί είναι μια λέξη που κάποιος μπορεί να ερμηνεύσει διαφορετικά.

Έχουν παρατηρηθεί ιδιόμορφα αποτελέσματα, όπου ομάδες παίζουν εξαιρετικά καλά μια εβδομάδα και μπορούν να σκοράρουν πολύ, σαν να είναι μια διαφορετική ομάδα. Επιπλέον, το γεγονός ότι τόσοι πολλοί καλοί προπονητές έχουν απολυθεί ή παραιτηθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα σίγουρα σχετίζεται με τη νέα μορφή της EuroLeague. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για αυτό, αν δεν μπορείς να το δεις, δεν καταλαβαίνεις τι παρακολουθείς».

Τέλος, ο Γιώργος Πρίντεζης, σχολίασε με την σειρά του την παραίτηση του «Ζοτς», αναφέροντας και τα όσα συνέβησαν με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο στον Ερυθρό Αστέρα.

«Δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση, επειδή έχουμε ακούσει κάποιες φωνές να λένε ότι το μπάσκετ τους έχει ξεπεράσει, ότι δεν έχουν τις ίδιες ιδέες... αυτό δεν ισχύει με κανέναν τρόπο. Όχι μόνο για τον Ζοτς, αλλά και για άλλους προπονητές που μπορεί να είναι μεγαλύτεροι. Λένε ότι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το τρέχον μπάσκετ, αλλά αυτό δεν ισχύει.

Και η απόδειξη είναι, συμφωνώ με τον Δημήτρη, ότι ακόμη και μετά από ένα κακό ξεκίνημα στη σεζόν, οι οπαδοί ήθελαν η διοίκηση να αφήσει τον Ομπράντοβιτς να χτίσει την ομάδα από την αρχή, ακόμα κι αν τα πράγματα δεν άλλαζαν. Το έχει κερδίσει αυτό. Είναι ένας προπονητής που εκτιμώ και σέβομαι πολύ, αλλά δυστυχώς, σε μια ομάδα, η απόλυση του προπονητή είναι η εύκολη αλλαγή σε μια ομάδα».

Αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, μπορεί να αλλάξεις έναν παίκτη, δύο παίκτες, αλλά δεν μπορείς να κάνεις πολλά περισσότερα. Πολλές φορές, δυστυχώς ή ευτυχώς, η αλλαγή προπονητή μπορεί να κάνει τα πράγματα να πάρουν τον δρόμο τους και να βοηθήσει την ομάδα. Το έχουμε δει αυτό με τον Ερυθρό Αστέρα. Για μένα, δεν ήταν δίκαιο να απολυθεί ο προπονητής Σφαιρόπουλος, αλλά μετά από ένα κακό ξεκίνημα, ήρθε ο προπονητής Σάσα Ομπράντοβιτς και είχαν έξι νίκες σε έξι παιχνίδια».