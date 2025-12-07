Μάνα και θείος έπαιξαν στην Ελλάδα, αυτός διαπρέπει στο ΝΒΑ (pics)

Ο Κον Κνίπελ, που κάνει σπουδαία πράγματα στη ρούκι του σεζόν με τους Χόρνετς, έχει…σχέση με την πατρίδα μας. Αποστολή στις ΗΠΑ.

Κατά την δημοσιογραφική μας αποστολή στην Αμερική τις προηγούμενες μέρες, είδαμε πολλά πρόσωπα και πράγματα. Είδαμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Θανάση, τον Νεοκλή Αβδάλα, τον Λευτέρη Λιοτόπουλο και πολλούς ακόμη παίκτες (και όχι μόνο), που θα θέλαμε αμέτρητες (που λέει ο λόγος) λέξεις για να τους καταγράψουμε.

Είδαμε και τον Κον Κνίπελ. Τον θαυματουργό σουτέρ και σκόρερ των Σάρλοτ Χόρνετς. Τον 20χρονο γκαρντ, που έχει μπει με…σπασμένα φρένα στη πρώτη του χρονιά στο ΝΒΑ. Πως όχι άλλωστε από την στιγμή, που μέχρι στιγμής έχει 18.2 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ ως μέσους όρους.

Πιθανότατα λίγοι στην Ελλάδα να ξέρουν ότι ο γκαρντ από το Μιλγουόκι έχει σχέση με τη χώρα μας. Όχι δεν έχει παίξει ή ζήσει εδώ. Εχουν παίξει, όμως, στα μέρη μας τόσο η μητέρα του όσο και ο θείος του.

Για να γνωρίζεις ότι η μητέρα του έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα πρέπει να είσαι τεράστιος μύστης του αθλήματος. Εδώ εμείς ίσα ίσα που το θυμηθήκαμε. Η Τσέρι Νόρντγκααρντ-Κνίπελ είχε φορέσει, λοιπόν, πριν από περίπου 25 χρόνια τη φανέλα του Σπόρτιγκ.

«Κον, ο θείος σου έχει παίξει στην Ελλάδα. Το ξέρεις ε;» είπαμε στον σπουδαίο γκαρντ των Χόρνετς, τη προηγούμενη Δευτέρα αμέσως μετά την ήττα τους στο «Barclays Center» από τους Νετς.

«Ναι, βέβαια το γνωρίζω. Εχει παίξει, όμως, και η μητέρα μου στην χώρα σας» ήταν η απάντησή του και κάπου μας…πάγωσε. Μερικά δευτερόλεπτα σκέψης και φέρνοντας στο μυαλό μας το Τσέρι Νόρντγκααρντ, ελαφριά μας ήρθε η περίπτωση του Σπόρτιγκ. Ελαφριά, όμως. Μη φανταστείτε. Ισα ίσα, που κάτι θυμηθήκαμε. Με τα χίλια ζόρια.

Αντίθετα, η περίπτωση του θείου του είναι πιο ξεκάθαρη. Πιο εύκολη. Ο Τζεφ Νόρντγκααρντ είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από περίπου 21 χρόνια και είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Σε μία δύσκολη σεζόν για τους Πειραιώτες, σε μία σεζόν, όπου τη φανέλα τους φόρεσαν ορισμένοι παίκτες, που άλλες εποχές δεν θα πέρναγαν ούτε από έξω από το ΣΕΦ.

Ο 52άχρονος σήμερα Νόρντγκααρντ είχε έρθει, λοιπόν, στην Ελλάδα για λογαριασμό των Πειραιωτών, αλλά δεν φτούρησε. Όπως δεν φτούρησε όλη η τότε ομάδα του Ολυμπιακού, η ομάδα, που ήταν ακριβώς ένα χρόνο πριν αναλάβουν τα ηνία (έστω και χωρίς μετοχές αρχικά) οι αφοί Αγγελόπουλοι.

Ο Τζεφ Νόρντγκααρντ έκανε μία μέτρια καριέρα στην Ευρώπη, η μητέρα επίσης όχι τίποτα ιδιαίτερο, το παιδί, όμως, είναι άλλο επίπεδο και υπόσχεται μεγάλα πράγματα.

Ηταν στο πανεπιστήμιο του Ντιουκ, είδε το όνομα του το περασμένο καλοκαίρι στο νο4 του ντραφτ και όπως αναφέραμε μέχρι στιγμής κάνει «παπάδες». Σε σημείο, όπως του είπαμε στη συνομιλία μας, να φαίνεται ότι το ΝΒΑ για αυτόν είναι πιο εύκολο από το NCAA. Κάτι, με το οποίο συμφώνησε: «Νιώθω ότι το παιχνίδι μου ταιριάζει καλύτερα στο NBA από το NCAA, υπάρχει περισσότερος χώρος, είναι καλύτερο στο ΝΒΑ για τους παίκτες που μπορούν να ντριμπλάρουν να πασάρουν και να σκοράρουν» είπε χαρακτηριστικά στο SDNA.

Ως γέννημα-θρέμμα του Μιλγουόκι και γεννημένος το 2005 (παρεμπιπτόντως έχει τέσσερα αδέρφια), μεγάλωσε βλέποντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει «όργια» με τους Μπακς. Ηταν ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο για αυτόν να παλέψει περισσότερο για το μπάσκετ η παρουσία του Γιάννη στην ίδια του την πόλη; «Τον παρακολουθούσα μεγαλώνοντας, εκτιμώ πόσο σκληρά παίζει και για ό, τι έχει κάνει για το Μιλγουόκι, είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και ανταγωνιστής» ήταν το σχόλιο του πολύ ώριμου, παρά την ηλικία του, Κόν Κνίπελ, για τον οποίο τα καλύτερα έρχονται.

*Ο Τόλης Κοτζιάς πήγε στην Αμερική, αφού έκανε πρώτα τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις σε ένα από τα πολλά διαγνωστικά κέντρα της Affidea, η οποία είναι η κορυφαία του είδους.