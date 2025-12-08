Σενγκέλια: «Ο Τζίκιτς αξίζει μια ευκαιρία στην Euroleague»

Με τα καλύτερα λόγια για τον προπονητή του στην Εθνική Γεωργίας μίλησε ο Τορνίκε Σενγκέλια, με τον παίκτη της Μπαρτσελόνα να τονίζει πως ο Αλεξάνταρ Ντζίκιτς αξίζει μια θέση στην Euroleague.

O Tόκο Σενγκέλια μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον προπονητή του στην Εθνική Γεωργίας. Ο πάουερ-φόργουορντ της Μπαρτσελόνα σε δηλώσεις του αποθέωσε τον Αλεκσάνταρ Ντζίκιτς, σημειώνοντας πως αξίζει να έχει μια θέση στην Euroleague, αναφορικά σε ερώτηση που έγινε για υποψήφιο τεχνικό στην Παρτίζαν.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ακούστε, δεν είναι δική μου δουλειά να μιλάω για έναν συγκεκριμένο σύλλογο. Αλλά η γνώμη μου για τον προπονητή Τζίκιτς δεν έχει αλλάξει. Είτε στη Σερβία είτε σε άλλη χώρα, πιστεύω ότι αξίζει να πάρει μια ευκαιρία στην EuroLeague».