Από τη μία η δόξα, από την άλλη η ντροπή

Τα δύο μεγαλύτερα κλειστά γήπεδα της χώρας, σε εντελώς διαφορετική μοίρα στα «χέρια» των αιωνίων, με το ΟΑΚΑ να διαφημίζει τη χώρα και το ΣΕΦ να την ρεζιλεύει. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Λόγοι ασφάλειας των φιλάθλων οδήγησαν στην αναβολή του αγώνα Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε. Με κυβερνητική απόφαση, η οποία για ακόμη μια φορά… βάζει το χεράκι της στο «ξελάσπωμα» της ομάδας του λιμανιού.

Φυσικά και κανείς δεν έπρεπε να κινδυνεύσει για να δει έναν μπασκετικό αγώνα. Όσο κι αν παλεύει η ΚΑΕ Ολυμπιακός να πείσει πως στο ΣΕΦ τα πάντα ήταν ονειρεμένα, οι εικόνες και τα video, άλλα δείχνουν. Μετά από τόσο καιρό γνώσης του τι θα συμβεί αυτή τη μέρα, δεν κατάφεραν να λυθούν προβλήματα και έτσι πρωτοτύπησε η Ελλάδα ως η πρώτη χώρα που δεν μπορεί να διεξάγει μπασκετικό αγώνα λόγω βροχής. Σε επίπεδο Euroleague.

Η ασφάλεια του κόσμου όντως είναι πάνω απ’ όλα. Κρίνοντας απ’ το πώς ήταν το ΣΕΦ, ο κίνδυνος ήταν μεγάλος. Όχι όμως στους δρόμους, αλλά στην ίδια την εγκατάσταση. Αυτό τα λέει όλα για την ομάδα που εδρεύει εκεί εδώ και δεκαετίες, αλλά και για τη διοίκηση του κλειστού.

Η Ελλάδα βιώνει την απόλυτη ντροπή λόγω αυτής της κατάστασης. Ενώ ήξεραν πως έρχονται βροχές, πλήρωσε το κράτος για να λύσει το πρόβλημα της ζέστης. Με 1.200.000. Οι άνθρωποι που έχουν τον Ολυμπιακό στα χέρια τους, αυτοί που θα πάνε τα πάντα «μέχρι τέλους», μια οροφή δεν μπορούσαν να την τελειώσουν για να μην ξεφτιλίζει πρωτίστως τους ίδιους και την ομάδα τους και ακολούθως τη χώρα την ίδια;

Το ΣΕΦ έχει μετατραπεί στην απόλυτη ντροπή. Τα τελευταία χρόνια ήταν παιχνίδι επικοινωνίας, αντί να προσπαθούν να βρουν μια νορμάλ λύση. Έτσι το ελληνικό μπάσκετ δέχτηκε ένα σοβαρότατο πλήγμα. Ομάδα που θέλει να κατακτήσει την Euroleague, δεν μπόρεσε να αγωνιστεί γιατί η εγκατάστασή της είναι πηγή κινδύνου για τους φιλάθλους και τους αθλητές. Σε τέτοιο βαθμό που χωρίς ντροπή ο Χρήστος Μπαφές δηλώνει πως… δεν έγινε και κάτι που έπεσε μια σταγόνα. Το πρόβλημα θα ήταν αν είχε μετατραπεί και το παρκέ σε πισίνα δηλαδή.

Σε όλα στη ζωή, υπάρχει το καλό και το κακό. Ευτυχώς, για να ισορροπεί το πράγμα. Για το ΣΕΦ, τους χειρισμούς της ΚΑΕ Ολυμπιακός και της διοίκησης της εγκατάστασης, για τα κρατικά λεφτά που μοιάζουν να πηγαίνουν σε βαρέλι χωρίς πάτο, υπάρχει ένα Telekom Center Athens.

Από την ντροπή, στην απόλυτη δόξα. Από την ξεφτίλα για την χώρα, στην τιμή και στην χαρά για κάτι που έχουμε στην Ελλάδα και ζηλεύουν οι πάντες στο εξωτερικό. Όλη η Ευρώπη θαυμάζει και αποθεώνει.

Την ίδια ώρα που η μία εγκατάσταση ξεφτιλίζει την Ελλάδα, η άλλη περιμένει να φιλοξενήσει το Final Four. Ως η ομορφότερη αρένα στην Ευρώπη, γεμάτη ιστορία και μια ξεχωριστή μπασκετική αύρα.

Πριν λίγο καιρό είχαμε το συνέδριο των προπονητών της Euroleague εκεί, είχαμε το τουρνουά ATP του Τζόκοβιτς. Στιγμές δόξας, διαφήμισης για την Ελλάδα. Σε αντίθεση με όσα γίνονται με το ΣΕΦ, που συστηματικά αποτελεί πηγή στεναχώριας και οργής.

Για όλα αυτά υπάρχουν υπεύθυνοι βέβαια. Από τη μία ο Γιαννακόπουλος που πλήρωσε και ετοίμασε ένα γήπεδο-στολίδι, από την άλλη οι Αγγελόπουλοι που πιέζουν για να κάνει το κράτος τη δουλειά με δικά του έξοδα κι εκείνοι να απολαύσουν το πληρωμένο γήπεδο. Με την κυβέρνηση αρωγό και… σωσίβιο σε κάθε κακοτοπιά. Όπως το ματς με την Φενέρμπαχτσε, για να γλιτώσουν το απόλυτο κάζο.