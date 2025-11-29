Θανάσης στο SDNA για Μπακς, Γιάννη, Σλούκα και γκαρντ Ολυμπιακού! (vid)

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, η ψυχή της Εθνικής και των Μπακς, είχε πολλά να πει μετά την χθεσινή ήττα στη Νέα Υόρκη από τους Νικς. Αποστολή στις ΗΠΑ.

Πριν από λίγες ώρες δεν ήρθε το τέλος του κόσμου για τους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά με την ήττα στη Νέα Υόρκη από τους Νικς αποκλείστηκαν από το ΝΒΑ Cup. Από αυτό, δηλαδή, που κατέκτησαν πέρυσι. Μία μικρή απογοήτευση την διέκρινες, τουλάχιστον στο πρόσωπο του Θανάση Αντετοκούνμπο, με τον οποίο, πάντως, είπαμε πολλά μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα.

Μιλήσαμε για τη προοπτική της φετινής ομάδας των Μπακς, τον Γιάννη και την επιστροφή του από τον τραυματισμό, την Εθνική βέβαια, τα «όργια» του Κώστα Σλούκα, που συνεχίζονται, όπως τον ρωτήσαμε και για τον γκαρντ, που ψάχνει ο Oλυμπιακός.

Ακόμη και σε τρελά κέφια να μην είναι ο Θανάσης, ο λόγος του πάντα έχει ουσία, όχι ξύλινο περιεχόμενο.

*Ο Τόλης Κοτζιάς πήγε στην Αμερική, αφού έκανε πρώτα τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις σε ένα από τα πολλά διαγνωστικά κέντρα της Affidea, η οποία είναι η κορυφαία του είδους.