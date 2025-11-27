Ναν και Σιλντς οι MVPs της 13ης αγωνιστικής της Euroleague

Οι Κέντρικ Ναν και Σέιβον Σιλντς αναδείχθηκαν πολυτιμότεροι παίκτες της 13ης αγωνιστικής της Euroleague.

Διπλή παρουσία στη θέση του MVP της 13ης στροφής της διοργάνωσης, με τον Ναν και τον Σιλντς να μοιράζονται την κορυφή, αφού και οι δύο είχαν 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο άσος του Παναθηναϊκού έκανε και πάλι «όργια» στην αναμέτρηση κόντρα στην Παρτιζάν στο «T-Center», έχοντας 25 πόντους (4/5 διπ., 3/4 τριπ., 9/12 βολές), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Ενώ εντυπωσιακός ήταν και ο Σιλντς στο παιχνίδι της Αρμάνι απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι με 26 πόντους (4/4 διπ., 3/7 τριπ., 7/7 βολές), 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Νάντο Ντε Κολο και στην τέταρτη ο Κέβιν Πάντερ.