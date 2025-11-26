Αταμάν: «Ο Όσμαν δεν θα μπορέσει να παίξει στον αγώνα με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του στάθηκε στους τραυματίες που δεν θα ενισχύσουν την Τουρκία στην αναμέτρηση με την Βοσνία, με τον προπονητή του Παναθηναϊκού να σημειώνει πως δεν θα αγωνιστεί ο Τζέντι Όσμαν.

Ο Εργκίν Άταμαν φάνηκε προβληματισμένος για τη διαθεσιμότητα των παικτών του στα παιχνίδια των παραθύρων με την Εθνική Τουρκίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η Τουρκία αντιμετωπίζει την Βοσνία Ερζεγοβίνη την Πέμπτη (27/11, 20:00) και ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μίλησε για τις απουσίες της ομάδας και το πιεσμένο πρόγραμμα, τονίζοντας πως ο Όσμαν δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Γίνεται μια παράξενη περίοδος προετοιμασίας. Στην πραγματικότητα, δεν είναι καν προετοιμασία. Οι παίκτες μας στο ΝΒΑ, ο Αλπερέν και ο Αντέμ, δεν μπορούν να παίξουν. Κανένας από τους παίκτες του ΝΒΑ δεν συμμετέχει στους αγώνες του window. Ο Λάρκιν έχει επίσης έναν σοβαρό τραυματισμό· θα μείνει εκτός γηπέδων για 2–3 μήνες. Ο Τζέντι δεν θα μπορέσει να παίξει ούτε στον αυριανό αγώνα. Θα προσπαθήσουμε να τον ετοιμάσουμε για τον αγώνα με την Ελβετία»