Αταμάν: «Ο Όσμαν δεν θα μπορέσει να παίξει στον αγώνα με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη»

Ο Εργκίν Άταμαν φάνηκε προβληματισμένος για τη διαθεσιμότητα των παικτών του στα παιχνίδια των παραθύρων με την Εθνική Τουρκίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Η Τουρκία αντιμετωπίζει την Βοσνία Ερζεγοβίνη την Πέμπτη (27/11, 20:00) και ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μίλησε για τις απουσίες της ομάδας και το πιεσμένο πρόγραμμα, τονίζοντας πως ο Όσμαν δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Γίνεται μια παράξενη περίοδος προετοιμασίας. Στην πραγματικότητα, δεν είναι καν προετοιμασία. Οι παίκτες μας στο ΝΒΑ, ο Αλπερέν και ο Αντέμ, δεν μπορούν να παίξουν. Κανένας από τους παίκτες του ΝΒΑ δεν συμμετέχει στους αγώνες του window. Ο Λάρκιν έχει επίσης έναν σοβαρό τραυματισμό· θα μείνει εκτός γηπέδων για 2–3 μήνες. Ο Τζέντι δεν θα μπορέσει να παίξει ούτε στον αυριανό αγώνα. Θα προσπαθήσουμε να τον ετοιμάσουμε για τον αγώνα με την Ελβετία»
Ergin Ataman: “Tuhaf bir hazırlık dönemi oluyor. Hazırlık da olmuyor aslında. NBA’deki oyuncularımız Alperen ve Adem oynayamıyor. NBA’deki hiçbir oyuncu pencere maçlarında oynamıyor. Larkin’in de ciddi bir sakatlığı var. 2-3 ay sahalardan uzak kalacak. Cedi de yarınki maçta… pic.twitter.com/BVTrZn5b40— Do Deka (@dodekabasket) November 26, 2025