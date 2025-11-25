Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Όργια Ναν, μαγικοί Φαρίντ - Ρόγκα, non stop Σλούκας - Χουάντσο

Ο Παναθηναϊκός κατάπιε και την Παρτιζάν, με τον Ναν να κάνει και πάλι όργια, τον Φαρίντ να σηκώνει το «Τ-Center» στο πόδι, τον Ρογκαβόπουλο στο καλύτερο ματς της σεζόν και τους Σλούκα και Χουάντσο ακόμα να δίνουν και να παίρνουν ασίστ και ριμπάουντ αντίστοιχα.

Aναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Θετικός στην αρχή με 2 πόντους και 2 ασίστ, αλλά η τρομερή ευστοχία του Μπράουν τον κάθισε στον πάγκο. Δεν χρειάστηκε και να φορτσάρει στη συνέχεια και τελείωσε το ματς με 5 πόντους (1/5 διπ., 1/2 τριπ., 0/2 βολές). Βαθμός: 6

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός:

Κώστας Σλούκας: Ακόμα μοιράζει ασίστ. Σε κάθε ματς αποδεικνύει πως είναι το καλύτερο πλέι μέικερ στην Ευρώπη. Είχε 10 τελικές πάσες και 7 πόντους (1/1 διπ., 1/2 τριπ., 2/2 βολές), με 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος. Πραγματικό κομπιούτερ. Βαθμός: 10

Nίκος Ρογκαβόπουλος: Το καλύτερό του παιχνίδι με την πράσινη φανέλα. Τρομερός και σε άμυνα και σε επίθεση, με ενέργεια και συγκέντρωση. Τελείωσε το παιχνίδι με 13 πόντους (5/5 διπ., 1/3 τριπ.), 4 ριμπάουντ και 1 λάθος και ήταν από τους πρωταγωνιστές. Βαθμός: 10

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: Πάτησε glass floor για 6:12 λεπτά κι έβαλε κι αυτός το δικό του λιθαράκι. Είχε 3 πόντους (1/2 διπ., 1/1 βολή) και 1 τάπα. Βαθμός: 7

Τζέριαν Γκραντ: Ο κανονικός Γκραντ έχει επιστρέψει και έχει ανεβάσει επίπεδο τον Παναθηναϊκό. Εξαιρετικός στην επίθεση με 8 πόντους (4/7 διπ.) και 4 ασίστ, μετρώντας ακόμα 1 ριμπάουντ και 1 λάθος. Βαθμός: 8

Γιάννης Κουζέλογλου: Αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Κέντρικ Ναν: Μαγικός από την εκκίνηση της αναμέτρησης, αφού στο πρώτο ημίχρονο δεν έχασε σουτ, κάνοντας ό,τι θέλει τους αντιπάλους του. Ήταν ασταμάτητος με 25 πόντους (4/5 διπ., 3/4 τριπ., 9/12 βολές), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο, με 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Βαθμός: 10

Κένεθ Φαρίντ: Εντυπωσιακός και θεαματικός για ακόμα μία φορά. Το πιο σημαντικό όμως ήταν πως και πάλι εμφανίστηκε ουσιώδης. Μπορεί στην αρχή να είχε κάποια θέματα στην άμυνα, αλλά στη συνέχεια ήταν απολαυστικός. Τελείωσε το ματς με 12 πόντους (6/10 διπ.) και 7 ριμπάουντ, μετρώντας και μία τάπα. Βαθμός: 10

Μάριους Γκριγκόνις: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι και ο Αταμάν τον τράβηξε στον πάγκο. Όταν ξαναμπήκε στο glass floor όμως θετικότατος και σε άμυνα και σε επίθεση, μετρώντας 8 πόντους (3/4 διπ., 0/3 τριπ., 2/2 βολές), ενώ ακόμα πρέπει να μαζεύει ριμπάουντ, αφού είχε 15! Βαθμός: 10

Ντίνος Μήτογλου: Ξεκίνησε εξαιρετικά το παιχνίδι με 7 πόντους, αλλά είχε κάποια θέματα στην άμυνα. Στην επανάληψη τα έλυσε και ήταν από τους πρωταγωνιστές στην επικράτηση με 9 πόντους (2/4 διπ., 1/3 τριπ., 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 9