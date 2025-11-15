MVP της 11ης αγωνιστικής o Κορντινιέ (vid)

Ο Γάλλος φόργουορντ ήταν ουσιαστικός στη νίκη της Εφές κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου (74-72) και αναδείχθηκε ο MVP της αγωνιστικής, συγκεντρώνοντας 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Συνολικά ο Κορντινιέ πέτυχε 26 πόντους με 7/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6/6 βολές και είχε ακόμα στην στατιστική του 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα.
Aυτό είναι το δεύτερο βραβείο MVP για τον Κορντινιέ, αφού είχε κερδίσει το πρώτο του την περσινή σεζόν στην 17η αγωνιστική, όταν ήταν παίκτης της Βίρτους Μπολόνια.
Filling his teammates’ shoes to bring the first win to Antalya! @izaycordinier 🧳— EuroLeague (@EuroLeague) November 15, 2025
