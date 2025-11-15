MVP της 11ης αγωνιστικής o Κορντινιέ (vid)

Ο Αϊζάια Κορντινιέ αναδείχθηκε στον πολυτιμότερο παίκτη της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Γάλλος φόργουορντ ήταν ουσιαστικός στη νίκη της Εφές κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου (74-72) και αναδείχθηκε ο MVP της αγωνιστικής, συγκεντρώνοντας 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Συνολικά ο Κορντινιέ πέτυχε 26 πόντους με 7/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6/6 βολές και είχε ακόμα στην στατιστική του 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Aυτό είναι το δεύτερο βραβείο MVP για τον Κορντινιέ, αφού είχε κερδίσει το πρώτο του την περσινή σεζόν στην 17η αγωνιστική, όταν ήταν παίκτης της Βίρτους Μπολόνια.