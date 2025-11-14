«Κοντά σε πρώην παίκτη του Ολυμπιακού η Μάλαγα»

Η Ουνικάχα Μάλαγα βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του πρώην «ερυθρόλευκου», Όγκουστιν Ρούμπιτ σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Τσέμα Ντε Λούκας.

Ο Όγκουστιν Ρούμπιτ πέρασε από την χώρα μας την σεζόν 2019/20 φορώντας την φανέλα του Ολυμπιακού. O Αμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε σε 26 παιχνίδια με τους Πειραιώτες στην Euroleague μετρώντας 6 πόντους και 2.9 ριμπάουντ μέσο όρο.

Πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στην Ουνικάχα Μάλαγα, την οποία θα αντιμετωπίσει εκ νέου η Καρδίτσα στις 17/12 για το Basketball Champions League στη φάση των ομίλων. Στην τρέχουσα σεζόν, ο 36χρονος άσος έχει αγωνιστεί σε 7 παιχνίδια στo Eurocup με την Λιετκαμπέλις, μετρώντας 15.5 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ.