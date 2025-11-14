«Κοντά σε πρώην παίκτη του Ολυμπιακού η Μάλαγα»

Ο Όγκουστιν Ρούμπιτ πέρασε από την χώρα μας την σεζόν 2019/20 φορώντας την φανέλα του Ολυμπιακού. O Αμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε σε 26 παιχνίδια με τους Πειραιώτες στην Euroleague μετρώντας 6 πόντους και 2.9 ριμπάουντ μέσο όρο.
Πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στην Ουνικάχα Μάλαγα, την οποία θα αντιμετωπίσει εκ νέου η Καρδίτσα στις 17/12 για το Basketball Champions League στη φάση των ομίλων. Στην τρέχουσα σεζόν, ο 36χρονος άσος έχει αγωνιστεί σε 7 παιχνίδια στo Eurocup με την Λιετκαμπέλις, μετρώντας 15.5 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ.
ÚLTIMA HORA: Augustine Rubit (36 a.; 2,03 m.), cerca de cerrar su fichaje por el Unicaja.— Chema de Lucas (@chemadelucas) November 14, 2025
Promedia 15,6 puntos y 4,3 rebotes para 18,4 créditos de valoración lo que le hacen ser el 10º jugador más valorado en la Eurocup en el Lietkabelis lituano. Tiene experiencia en Euroliga en…