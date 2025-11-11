«Ιστορική» μέρα για την Καρδίτσα: Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου κέρδισε με 82-78 την Οστάνδη και πήρε - μίνιμουμ - την πρόκριση στα play-in του BCL. Η Θεσσαλική ομάδα ανέβηκε στο 2-2, «σφράγισε» σίγουρα την τρίτη θέση στον όμιλο και πάει σε «τελικό» πρόκρισης στους «16» στο ματς με την Μερσίν.

Από την αντίπερα όχθη η ομάδα του Γιώργου Δέδα έμεινε εκτός συνέχειας της διοργάνωσης, αγνοώντας την χαρά της νίκης (0-4 ρεκόρ).

Για τους νικητές ο Μπράντον Τζέφερσον ήταν ο κορυφαίος του παρκέ με 17 πόντους και 5 ασίστ, με τον Έλις να συμπληρώνει 14 πόντους. Πληθωρική εμφάνιση από τον Μάντσεν με 11 πόντους και 9 ριμπάουντ, θετική παρουσία του Δίπλαρου με 10 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Μπρατάνοβιτς ξεχώρισε με 17 πόντους, με τους Γιακόφ και Εστράδα να προσθέτουν από 13 πόντους έκαστος.

Αμφίρροπο πρώτο μέρος, μικρό προβάδισμα για την Οστάνδη, ανταγωνιστική η Καρδίτσα

H Oστάνδη μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση αποκτώντας αέρα 5π. στο ξεκίνημα (2-7 στο 2’), με την Καρδίτσα να απαντά άμεσα με επιμέρους 8-1 για να πάρει προβάδισμα (10-8). Οι δυο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκοράρισμα (16-13, 16-17 στο 7’), με τους παίκτες του Παπανικολόπουλου να βγάζουν ένταση στο παιχνίδι τους, με την Βελγική ομάδα να κλείνει το πρώτο στο +3 (18-21).

Δίπλαρος και Μπόθγουελ έβαλαν μπροστά την θεσσαλική ομάδα στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου (23-21), με τους γηπεδούχους να έχουν φέρει το παιχνίδι στα μέτρα τους, ανοίγοντας την διαφορά στο +6 (31-25 στο 14’). Η Οστάνδη έβγαλε αντίδραση, έσφιξε την άμυνα της και έτρεξε ένα σερί 10-0 για να πάρει προβάδισμα 4 πόντων (31-35 στο 18’). Το φινάλε του ημιχρόνου βρήκε την ομάδα του Στέφανου Δέδα στο +3 (34-37) σε ένα αμφίρροπο πρώτο μέρος.

Η Οστάνδη με το «καλημέρα» του δεύτερου μέρους έστειλε την διαφορά στο +6 (36-42), με την Καρδίτσα να απαντά άμεσα με επιμέρους 10-1 για να πάρει και πάλι τα ηνία του σκορ (+3, 46-43 στο 23’). H Kαρδίτσα είχε φέρει το ματς στα μέτρα της, έστειλε την διαφορά στο +7 (50-43 στο 25’) για πρώτη φορά στην αναμέτρηση, με την Βελγική ομάδα να απαντά άμεσα, μειώνοντας σε απόσταση ενός τριπόντου την διαφορά (55-52 στο 29’).

Οι παίκτες του Παπανικολόπουλου μπήκαν απόλυτα συγκεντρωμένοι στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τους Έλις και Καμπερίδη να στέλνουν την διαφορά στο +7 (67-60 στο 33'). Η Καρδίτσα είχε φέρει το ματς στα μέτρα της, ο Τζέφερσον με τρίποντο έστειλε για πρώτη φορά την διαφορά στο +9 (72-63 στο 35'), την ώρα που η Οστάνδη δεν παρατούσε το ματς (74-69 στο 37'). Ο Μπράντον Τζέφερσον είχε «ζεσταθεί» από τα 6.75μ. (4/6τρ. 77-69 στο 37'), με την Θεσσαλική ομάδα να έχει βάλει σημαντικές βάσεις για μια ιστορική νίκη - πρόκριση. Η Οστάνδη ανέβασε την πίεση της στην άμυνα, με την Βελγική ομάδα να μειώνει στο -3 (80-77) 30'' πριν το τέλος. Ο Κασελάκης αστόχησε σε ελεύθερο σουτ, με τον Γιακόφ να γράφει το 80-78 10'' πριν το τέλος. Ο Τζέφερσον με 2/2β. διαμόρφωσε το 82-78 και έδωσε στην Καρδίτσα μια «ιστορική» νίκη - πρόκριση στο BCL.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 34-37, 58-56, 82-78.

