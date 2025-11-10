Σορτς για την επιστροφή του στο Παρίσι: «Θα είναι ένα ξεχωριστό βράδυ - Τα συναισθήματα είναι πολλά»

Ο Τι Τζέι Σορτς έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Παρί, με τον πρώην παίκτη της Γαλλικής ομάδας επιστρέφει ως αντίπαλος στο Παρίσι.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το βράδυ της Τρίτης την Παρί στο Παρίσι για την 10η αγωνιστική της Euroleague, με τον Τι Τζέι Σόρτς να επιστρέφει στον τόπο του... εγκλήματος.

Ο Αμερικανός άσος του «τριφυλλιού» έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει της αναμέτρησης μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας του Παρισιού.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Πώς είστε φίλοι μου στο Παρίσι; Επιστρέφω στο Παρίσι στις 11 Νοεμβρίου για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ξέρω πως θα είναι ένα ξεχωριστό βράδυ. Τα συναισθήματα θα είναι πολλά. Ανυπομονώ να δω οικεία πρόσωπα. Εύχομαι να περάσουμε καλά κι ανυπομονώ να σας δω ξανά. Τα λέμε σύντομα»