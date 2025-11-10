Πέλικανς: Χαμηλότερη από ποτέ η μεταγραφική αξία του Ζάιον Ουίλιαμσον

Η κατάσταση του Ζάιον Ουίλιαμσον στους Νιού Ορλίνς Πέλικανς δεν έχει βελτιωθεί και η μεταγραφική του αξία είναι χαμηλότερη από ποτέ.

Οι Νιού Ορλίνς Πέλικανς δεν ξεκίνησαν καλά τη σεζόν, όμως έχουν κερδίσει τα τελευταία τους παιχνίδια. Αυτό έγινε με τον Ζάιον Ουίλιαμσον να είναι ξανά εκτός αγωνιστικής δράσης και αρκετοί πιστεύουν πως ήρθε η ώρα ο οργανισμός να τον παραχωρήσει με trade.

Σύμφωνα με το «ESPN», η μεταγραφική αξία του Ζάιον είναι χαμηλότερη από ποτέ. Έτσι, δε θα είναι εύκολο για τους Πέλικανς να ολοκληρώσουν μία καλή για τους ίδιους συμφωνία, για τον παίκτη που στην αρχή της καριέρας του θεωρούταν το «Next Big Thing» του ΝΒΑ.