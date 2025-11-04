Πλήρης στο Κόσοβο ο ΠΑΟΚ - Μέλβιν: «Είμαι σίγουρος για την ομάδα μου!»

Ο ΠΑΟΚ αναχωρεί για το Κόσοβο εν όψει της αυριανής αναμέτρησης με την Τρέπτσα, σε έναν αγώνα με μεγάλη βαθμολογική σημασία. Η αποστολή είναι πλήρης, καθώς δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα, με τον Κλίβελαντ Μέλβιν να ξεχωρίζει και να δίνει το στίγμα του μέσα από τις δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ.

Όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

Ο ΠΑΟΚ προπονήθηκε σήμερα το πρωί στο PAOK Sports Arena, ολοκληρώνοντας με αυτό τον τρόπο την επί Ελληνικού εδάφους προετοιμασία του, ενόψει του αγώνα με την BC Trepca. Ο Coach Jure Zdovc έδωσε και σήμερα έμφαση στην τακτική, έχοντας όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.

Ο Cleveland Melvin αναφερόμενος στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την BC Trepca, δήλωσε… «Νιώθω πολύ σίγουρος για την ομάδα. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Μετά την ήττα μας στο τελευταίο μας παιχνίδι στο FIBA Europe Cup, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να επανέλθουμε στο επόμενο παιχνίδι. Κάθε εκτός έδρας παιχνίδι είναι δύσκολο, αλλά εμείς μένοντας προσηλωμένοι στο πλάνο του προπονητή μας να βγούμε να πάρουμε τη νίκη.

Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Αρκεί να θυμηθούμε ότι στο πρώτο ματς ήμασταν μπροστά και με διαφορά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά στο τέταρτο δεκάλεπτο επέστρεψαν. Και παίζοντας στην έδρα τους θα έχουν ενέργεια, θα θελήσουν να κάνουν την πρώτη τους νίκη, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε όλες τις απαιτήσεις του αγώνα».

Ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την BC Trepca θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 19:30 (Ώρα Ελλάδας) στο Minatori Sports Hall, στην πόλη Mitrovica του Κοσόβου.

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από το ΕΡΤ SPORTS2.