Ο Άρης είχε 39 βολές, αλλά καμία άλλη λύση. Ο ΠΑΟΚ είχε πλάνο, οργάνωση, συγκέντρωση κι έφυγε με μεγάλο διπλό από το Παλέ. Έντονες αποδοκιμασίες στο φινάλε από τον κόσμο του Άρη προς την ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς.

Με καθαρό μυαλό, ρόλους, συγκέντρωση και πλάνο ο ΠΑΟΚ πήρε δίκαια το σπουδαίο διπλό στο Παλέ, χωρίς να χάσει το μυαλό του και το προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο. Και το κατάφερε αυτό παρότι ο αντίπαλος σούταρε 28 βολές περισσότερες(!) (29/39 - 7/11) και με τον βασικό του πόιντ γκαρντ (Μπράουν) εκτός γηπέδου με πέντε φάουλ από το 35’.

Τρομερή εμφάνιση από τον Κέι Τζέι Τζάκσον να κάνει τρομερή εμφάνιση με 24 πόντους και καθοριστικά καλάθια και στα δύο ημίχρονα. Κομβικός και ο Μπεν Μουρ στο τέταρτο μέρος με συνολικά 17 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ για τον Άρη ο Μπράις Τζόουνς είχε 18 πόντους και 6 ασίστ, ενώ από 14 πρόσθεσαν οι Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και Ρόνι Χάρελ. Έντονες αποδοκιμασίες στο τέλος από τον κόσμο προς τους «κιτρινόμαυρους», παρόντος και του νέου ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο.

Στο 4-1 πλέον ο ΠΑΟΚ και στις πρώτες θέσεις της κατάταξης, έπεσε στο 1-4 ο Άρης. Στην επόμενη αγωνιστική (6η) ο Άρης υποδέχεται τη Μύκονο (8/11, 16:00), ενώ ενδιάμεσα παίζει εντός με τη Σλασκ Βρότσλαβ για το Eurocup (5/11). O ΠΑΟΚ στην GBL παίζει εκτός έδρας με την ΑΕΚ (9/11, 13:00) και παρεμβάλλεται το εκτός έδρας ματς με την Τρέπτσα (5/11) για το FIBA Europe Cup.

Ανώτερος ο ΠΑΟΚ και με «καυτό» Τζάκσον ως το +8

Με τον Περσίδη ζεστό και τον Άρη νευρικό στο ξεκίνημα, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 0-5 και 4-9 με τον Μουρ. Οι γηπεδούχοι έψαχναν αντίδραση και αυτή ήρθε μέσα από τις προσωπικές ενέργειες του Μήτρου-Λονγκ έγινε το 9-9 και με τις βοήθειες του Χάρελ, έγινε το 12-9. Ο Μάρβιν Τζόουνς διέκοψε το σερί του Άρη με εντυπωσιακό κάρφωμα και ο Τζάκσον με buzzer beater τρίποντο έγραψε το 13-14 της πρώτης περιόδου.

Ο Τζάκσον συνέχισε από εκεί που σταμάτησε, πέτυχε άλλα δύο τρίποντα για το 17-20 και ο ίδιος με την τέταρτη «βόμβα» του από τα 6,75μ. έγραψε το 24-26. Οι γηπεδούχοι βρήκαν απαντήσεις επιθετικά από τον Μήτρου-Λονγκ, ο οποίος κρατούσε την ομάδα του κοντά στο σκορ (27-29), όμως το παιχνίδι του Άρη ήταν άναρχο. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ διάβαζε τις φάσεις, είχε ψυχραιμία στις αποφάσεις του και με τους Κόνιαρη και Μουρ έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενος με 33-41, υπερέχοντας και στα ριμπάουντ (19-25), αλλά μειονεκτώντας στις βολές (12/18 - 3/7).

Σταθερά μπροστά και με ψυχραιμία ο ΠΑΟΚ μέχρι τον θρίαμβο

Με τον Μουρ οδηγό από τη ρακέτα οι φιλοξενούμενοι πήγαν στο +10 (35-45), όμως με την ενέργεια του Χάρελ στην άμυνα και τα καλάθια του Μπράις Τζόουνς ο Άρης ισοφάρισε (49-49). Βασικοί παίκτες των δύο ομάδων είχαν φορτωθεί με τρία φάουλ (Μήτρου-Λονγκ, Τζόουνς - Μπράoυν, Μουρ, Τζόουνς), ο ΠΑΟΚ βρήκε τρόπο μέσα στη ρακέτα να μείνει μπροστά στο σκορ (50-55) με Μουρ και Τζόουνς, ενώ ο Ντίμσα έγραψε με τρίποντο το 50-58. Ο Δικέφαλος δεν μπορούσε να ξεμακρύνει άλλο και ο Άρης σκοράροντας από τις βολές μείωσε στο 56-60 της τρίτης περιόδου.

Παρότι ο Χάρελ με τρίποντο έφερε το ματς στα ίσια (60-60), ο Τζάκσον δήλωσε πάλι παρών και έδωσε το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ με τρία προσωπικά καλάθια για το 60-66, παγώνοντας προσωρινά το Παλέ, ενώ ο Μέλβιν με κάρφωμα έκανε το 60-68. Στο 35’ της αναμέτρησης ο Μπράουν αποβλήθηκε με το πέμπτο του φάουλ, ο Τζόουνς με 4/4 βολές μείωσε σε 66-70, αλλά ο Τζάκσον είχε χτίσει ψυχολογία και με δύο προσωπικές ενέργειες έκανε το 67-74 στα 2’31’’ πριν το φινάλε, από την άλλη ο Μήτρου-Λονγκ δεν μπορούσε να απαντήσει και ο Μουρ διαβάζοντας τις φάσεις βοήθησε στο 69-78 στο 1’25’’. Τζόουνς και Χάρελ έδωσαν ελπίδα στον Άρη (73-78), ωστόσο στο τελευταίο λεπτό δεν άλλαξε κάτι και ο ΠΑΟΚ έφυγε με το μεγάλο διπλό και με τον κόσμο των γηπεδούχων να αποδοκιμάζει την ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς.

Τα δεκάλεπτα: 13-14, 33-41, 56-60, 73-78

Διαιτητές: Τσιμπούρης, Καρπάνος, Μπακάλης

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.