Παραμένει στην Εθνική ο Σπανούλης ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2027!

O Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει την παρουσία του στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος, με φόντο την πρόκριση στο Mundobasket του 2027.

Η Μονακό άναψε το «πράσινο φως» για την συνέχιση της συνεργασίας του Έλληνα τεχνικού με την ΕΟΚ και το έργο του Βασίλη Σπανούλη θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το 2027.

Με αυτή την εξέλιξη, σίγουρα θα είναι χαρούμενος και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που μετά την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Ευρωμπάσκετ, είχε εκφράσει την επιθυμία της παραμονής του Σπανούλη στον πάγκο της «γαλανόλευκης».

Έτσι, ο νεαρός τεχνικός παράλληλα με την Μονακό, θα συνεχίσει να προπονεί την Εθνική Ελλάδος, με φόντο την πρόκριση της «γαλανόλευκης» στο Mundobasket του 2027.