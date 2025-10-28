Η Ρεάλ ήταν κυρίαρχη στο πρώτο ημίχρονο (+13, 44-57), ωστόσο κατέρρευσε στο δεύτερο μέρος σημειώνοντας μόλις 27π. με τον Αϊζάια Μάικ (29π. 7ρ.) να κάνει ότι θέλει για το 90-84 της Μπάγερν.

Η Ρεάλ ήταν το απόλυτο αφεντικό στην αναμέτρηση στο πρώτο ημίχρονο (44-57), ωστόσο οι Μαδριλένοι κατέρρευσαν στο δεύτερο ημιχρονο, σημειώνοντας μόλις 27π. με την Μπάγερν να παίρνει σπουδαία νίκη με 90-84.

Οι Βαυαροί με το αποτέλεσμα αυτό ανέβηκε στο 3-4 πιάνοντας την Ρεάλ στο ίδιο ρεκόρ, στην 14η θέση της Euroleague.

Ο Αϊζάια Μάικ πραγματοποίησε το καλύτερο του παιχνίδι με τον Αμερικανό να μετρά 29 πόντους με 7 ριμπάουντ, σε μια οργιαστική βραδιά για τον ίδιο. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Ράταν - Μέις κόντρα στην πρώην ομάδα του με 14 πόντους, με τους Ντα Σίλβα και Μπόλντγουιν να προσθέτουν από 10 πόντους έκαστος.

Από την αντίπερα όχθη για την «βασίλισσα» ο Τρέι Λάιλς σκόραρε 20 πόντους με 6 ριμπάουντ, με τον Μαλεντόν να προσθέτει 15 πόντους με 6 ασίστ. Διψήφιος και ο Ταβάρες με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Ανταγωνιστική η Μπάγερν, «εξαφανίστηκε» όταν πάτησε το γκάζι η Ρεάλ

Με τον καλύτερο τρόπο μπήκε στο παιχνίδι η Μπάγερν, η οποία πήρε αέρα 10π. με το «καλημέρα», με απίθανο σερί 10-0. Η Ρεάλ έβγαλε αντίδραση μειώνοντας στο -4 (13-9 στο 4’), με τον Λάιλς να παίζει… μόνος του (7π.). Ο Μαλεντόν μπήκε στην εξίσωση της αναμέτρησης με τρίποντο (15-12 στο 4’), με τον Καμπάτσο να βάζει μπροστά την «βασίλισσα» (18-19 στο 6’). Οι δυο ομάδες ακολουθούσαν φρενήρη ρυθμό, οδηγώντας το σκορ σε υψηλά επίπεδα (23-21 στο 8’), με την Μπάγερν να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο +2 (27-25).

Με 9-0 σερί μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο η Ρεάλ αποκτώντας προβάδισμα 7π. (27-34 στο 12’) , με την Μπάγερν να απαντά άμεσα για το 35-34, με τον Αϊζάικα Μάικ να κάνει φοβερή δουλειά και στις δυο πλευρές του παρκέ (12π.). Οι παίκτες του Σκαριόλο ανέβασαν την ένταση τους και με… νέο σερί 9-0, πήραν και πάλι τα ηνία του σκορ (35-43 στο 15’), με τον Λάιλς να δίνει για διψήφια διαφορά στην «βασίλισσα» για πρώτη φορά στην αναμέτρηση (+10, 37-47 στο 17’). Οι Μαδριλένοι ήταν το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης, εκτόξευσαν την διαφορά τους στο +16 (39-55 στο 19’), έχοντας βάλει τις βάσεις για ένα σπουδαίο διπλό.

Ολική κατάρρευση της Ρεάλ, «όργια» του Αϊζάια Μάικ και σπουδαία νίκη της Μπάγερν

O Aϊζάια Μάικ μπήκε ζεστός στο δεύτερο μέρος (20π. 49-57), με την Μπάγερν να ανεβάζει την πίεση της στην άμυνα μειώνοντας με τρίποντο του Λούτσιτς στο -6 (54-60 στο 23’). Η Ρεάλ μετρούσε μόλις 3π. σε 5’, με την «βασίλισσα» να έχει χάσει την συγκέντρωση της και στις δυο πλευρές του παρκέ, την ώρα που η γερμανική ομάδα μείωσε στον πόντο (61-62) με «οργιαστική» εμφάνιση του Μάικ (25π.). H oμάδα του Χέρμπερτ μετά το αρχικό της προβάδισμα πήρε ξανά τα ηνία του σκορ (65-63 στο 28’), με την Μπάγερν να κλείνει το τρίτο δεκάλεπτο στο +2 (67-65).

Με τρίποντο του Ράταν - Μέις μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο η Μπάγερν (72-67), με την Ρεάλ να μειώνει σε 74-72. Ο Ράταν - Μέις έδινε σκορ και ενέργεια στην ομάδα του, με τους «Βαυαρούς» να στέλνουν την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+10, 82-72 στο 34'), την στιγμή που η «βασίλισσα» αδυνατούσε να βρει σκορ. Ο Καμπάτσο μείωσε σε 82-75, με την Μπάγερν να μένει χωρίς σκορ για περισσότερο από 2', με τους Μαδριλένους να μην το εκμεταλλεύονται. Ο Λάιλς αστόχησε σε κρίσιμο ζευγάρι βολών, με τον Ντα Σίλβα να ευστοχεί με την σειρά του για το 84-78. Η Ρεάλ αδυνατούσε να βρει σκορ, η Μπάγερν διατήρησε το υπέρ της προβάδισμα και έφτασε εύκολα στην νίκη με 90-84

Τα δεκάλεπτα: 27-25, 44-57, 67-65, 90-84.

