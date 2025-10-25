Συγκρατημένη αισιοδοξία στην Εφές για τον Πουαριέ

Ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ τόνισε πως η αποθεραπεία του Βενσάν Πουαριέ προχωράει και φάνηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την κατάσταση του Γάλλου σέντερ.

Η Αναντολού Εφές παρατάχθηκε δίχως σέντερ στο τουρκικό ντέρμπι, αφού και οι τρεις παίκτες της που παίζουν στη θέση «5» βρίσκονται στα «πιτς». Ο λόγος για τους Βενσάν Πουαριέ, Γιώργο Παπαγιάννη και Κάι Τζόουνς.

Ο Κοκόσκοφ ρωτήθηκε για τις παραπάνω απουσίες στη συνέντευξη Τύπου της ήττας από τη Φενέρμπαχτσε και δήλωσε: «Κανείς δεν πρόκειται να λυπηθεί για εμάς, οι τραυματισμοί είναι μέρος της σεζόν. Τα καλά νέα είναι ότι είδαμε τον Βενσάν Πουαριέ. Η αποθεραπεία του πηγαίνει καλά, κάνει πρόοδο. Δεν θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί σύντομα, αλλά υπάρχουν άλλοι παίκτες.

Ο Παπαγιάννης θα υποβληθεί σύντομα σε επέμβαση. Ο Κάι Τζόουνς είναι ο νέος παίκτης που απουσιάζει. Ο Σμιτς προπονήθηκε ως πάουερ φόργουορντ, αλλά έπαιξε όλο το ματς ως σέντερ, εντελώς έξω από το πλάνο προετοιμασίας. Όμως, ξαναλέω, κανείς δεν θα μας λυπηθεί. Πρέπει να βρούμε τρόπο να κερδίζουμε και να προσαρμοζόμαστε όσο προχωράει η σεζόν».