Χρυσώνει τον Μπρούνο Φερνάντο η Παρτιζάν: «2,9 εκατ. ευρώ ο παίκτης και 100 χιλιάδες η Ρεάλ»!

Η Παρτιζάν χρυσώνει τον Μπρούνο Φερνάντο, δίνοντάς του 2,9 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια, πληρώνοντας αποζημίωση στη Ρεάλ 100.000 για να τον αφήσει ελεύθερο.

Κοντά σε μία σημαντική μεταγραφή είναι η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που χρυσώνει τον Ανγκολέζο σέντερ για να πλαισιώσει στο «5» τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Όπως αναφέρει το Telesport», η Παρτιζάν δίνει 2,9 εκατ. ευρώ στον Φερνάντο για δύο χρόνια και θα πληρώσει 100.000 στη Ρεάλ για να πάρει τον Ανγκολέζο σέντερ, με τη μεταγραφή να φτάνει συνολικά τα 3 εκατ.

Η Παρτιζάν ήταν καιρό στην αγορά για την απόκτηση σέντερ, με τον εκλεκτό να είναι ο Μπρούνο Φερνάντο, που όπως όλα δείχνουν θα γίνει κάτοικος Βελιγραδίου, αφού δεν ήταν στα πλάνα της Ρεάλ.