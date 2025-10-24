Διάστρεμμα ο Πόρτερ Τζούνιορ: Εκτός για τα επόμενα δύο ματς των Μπακς

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ για τις επόμενες δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν μπροστά τους δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις με τους Τορόντο Ράπτορς και τους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Τα «Ελάφια» για αυτά τα δύο ματς δε θα έχουν στη διάθεσή τους τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ.

Ο 25χρονος υπέστη διάστρεμμα στον αγώνα κόντρα στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς και έτσι θα μείνει εκτός για ένα χρονικό διάστημα, το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό.

Θυμίζουμε πως στη νίκη απέναντι στους «Μάγους» είχε 10 πόντους πριν αποχωρήσει, ενώ πέρσι σε 30 ματς μέτρησε κατά μέσο όρο 11,7 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ με τους Μπακς.