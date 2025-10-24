Χάνει τα επόμενα δύο παιχνίδια των Μπακς ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ τραυματίστηκε στο εναρκτήριο παιχνίδι της σεζόν ανάμεσα στους Μιλγουόκι Μπακς με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου.

Ο πρώην γκαρντ του ΠΑΟΚ, υποβλήθηκε την Πέμπτη σε εξετάσεις και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπέστη διάστρεμμα αριστερού αστραγάλου, με τον Πόρτερ να χάνει τα δύο επόμενα ματς των «Ελαφιών».

Οι Μπακς θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τους Τορόντο Ράπτορς (24/10) και τους Κλίβελαντ Καβαλίερς (26/10), ενώ η επάνοδός του στην αγωνιστική δράση θα αποφασιστεί μετά από νέες εξετάσεις που θα υποβληθεί.