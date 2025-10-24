Χάνει τα επόμενα δύο παιχνίδια των Μπακς ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ

Ο πρώην γκαρντ του ΠΑΟΚ, υποβλήθηκε την Πέμπτη σε εξετάσεις και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπέστη διάστρεμμα αριστερού αστραγάλου, με τον Πόρτερ να χάνει τα δύο επόμενα ματς των «Ελαφιών».
Οι Μπακς θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τους Τορόντο Ράπτορς (24/10) και τους Κλίβελαντ Καβαλίερς (26/10), ενώ η επάνοδός του στην αγωνιστική δράση θα αποφασιστεί μετά από νέες εξετάσεις που θα υποβληθεί.
Medical Update: Kevin Porter Jr. underwent an MRI this morning and was evaluated by Bucks team orthopedic surgeon Dr. Carole Vetter, who confirmed the initial diagnosis of a left ankle sprain.— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 23, 2025
KPJ will not play in the upcoming road trip to Toronto (10/24) and Cleveland (10/26).… pic.twitter.com/GKbHwsv8j7