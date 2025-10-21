Την τέταρτη διαδοχική του ήττα γνώρισε ο Άρης Betsson, με τη Μανρέσα να περνάει από Παλέ με 86-79. Νέα κακή εμφάνιση των κιτρινόμαυρων και αποδοκιμασίες από το γεμάτο γήπεδο στο φινάλε της αναμέτρησης.

Ο Άρης Betsson παραμένει κολλημένος στον κακό του εαυτό, δεν έχει ισορροπία και ρόλους, με αποτέλεσμα να υποστεί την τέταρτη σερί του ήττα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Εξαφανισμένος και χωρίς διάθεση ο Μπριν Φορμπς (0/2 σουτ σε 13’), σε κακή μέρα και ο Μπράις Τζόουνς με 9 πόντους, 1 ασίστ και 4 λάθη. Έντονες αποδοκιμασίες μετά το τέλος του αγώνα και λιγότερα τα χειροκροτήματα ενθάρρυνσης προς την ομάδα, που απογοητεύει με τις εμφανίσεις της.

Εγκλωβισμένος ξανά και χωρίς πλάνο ο Άρης Betsson, δεν κατάφερε να πάρει μία νίκη που θα του έδινε ψυχολογία ενόψει της συνέχειας και στις δύο διοργανώσεις. Στο 2-2 έπεσε ο Άρης στον Α’ όμιλο του Eurocup, στο 3-1 η Μανρέσα. Στην επόμενη αγωνιστική (4η) ο Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Χάποελ Τελ Αβίβ (28/10, 21:00), ενώ μεσολαβεί για το ελληνικό πρωτάθλημα ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανιώνιο (25/10, 18:15).

Πρώτος σκόρερ των κιτρινόμαυρων, που έκαναν 18 λάθη για 16 ασίστ, ο Στίβεν Ίνοκ με 19 πόντους, ο Ρόνι Χάρελ είχε 15 πόντους και ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ 12, ενώ ο Λευτέρης Μποχωρίδης 10. Για τη Μανρέσα επιθετικά ξεχώρισαν ο Ρέτιν Ομπασοχάν με 20 πόντους και ο Αλφόνσο Πλάμερ με 18 πόντους.

Άστοχος και στο -11 ο Άρης Betsson, που ανέκαμψε χάρη στον Χάρελ

Ο Άρης Betsson ξεκίνησε άστοχος (Φορμπς, Τζόουνς) σε αντίθεση με τη Μανρέσα που έκανε πιο ορθολογικές επιθέσεις, φτάνοντας έτσι στο 3-14 μέσα και από διαδοχικές ανανεώσεις επιθέσεων (5 επιθετικά ριμπάουντ). Το πρώτο καλάθι του Άρη Betsson ήρθε από τον Χάρελ και με έξυπνη προσπάθεια του Μποχωρίδη ολοκληρώθηκε ένα μικρό σερί 6-0, το οποίο όμως διακόπηκε από το δεύτερο τρίποντο του Στάινμπεργκς (10-17). Οι κιτρινόμαυροι έβρισκαν… σίδερο από τα 6,75μ. (0/6τρ.), ο Πλάμερ μόνο διχτάκι (3/3τρ.) και η Μανρέσα, έχοντας και διπλάσια ριμπάουντ (7-14) ξεμάκρυνε στο 18-27 της πρώτης περιόδου.

Χάρελ (12π.) και Μποχωρίδης (5π.) συνέχισαν να δίνουν… φλόγα στο Παλέ και ο Μερκβιλάτζε στο αιφνιδιασμό μείωσε στο καλάθι (26-29). Με τον Άρη Betsson να έχει ανεβάσει την πίεσή του και τον Μήτρου-Λονγκ να δίνει λύσεις σε άμυνα και επίθεση η διαφορά έπεσε στον πόντο (31-32) και με τις βολές του Μποχωρίδη ήρθε και η πρώτη προσπέραση στο ματς (36-34). Η Μανρέσα αντέδρασε, Ίνοκ και Φόρεστερ έγραψαν το 43-40, όμως το τρίποντο του Στάινμπεργκς και η 1/3 βολές του Ομπασοχάν διαμόρφωσαν το 43-44 του ημιχρόνου.

Πάλεψε αλλά παραδόθηκε ο Άρης, χωρίς ισορροπία σε άμυνα και επίθεση

Μήτρου-Λονγκ και Ίνοκ έδιναν σκορ στον Άρη (53-54), την στιγμή που ο Ομπασοχάν απειλούσε από μακριά και κοντά, φτάνοντας τους 13 προσωπικούς πόντους. Ο Τζόουνς, αν και νευρικός στο παιχνίδι του και με εύκολα λάθη, πρόσφερε επιθετικά, βάζοντας την ομάδα του ξανά μπροστά με 64-63, όμως ο Πλάμερ ήταν εκείνος που σημάδεψε το 64-66 της τρίτης περιόδου, με τη Μανρέσα να βρίσκεται και πάλι σε θέση οδηγού.

Η απόσταση για την ισπανική ομάδα αυξήθηκε στο 66-76 με τρία σερί καλάθια του Ουμπάλ, αφού ο Άρης δεν έκανε ορθολογικές επιθέσεις, ενώ ο Φορμπς έμοιαζε… χαμένος και εκτός κλίματος. O 22χρονος Ιταλός γκαρντ πέτυχε και τρίποντο για το 66-79 στο 34’, ο Ίνοκ προσπαθούσε στη ρακέτα (72-81), αλλά η ανατροπή έμοιαζε ουτοπία βάσει της εικόνας των κιτρινόμαυρων. Ένα τρίποντο του Χάρελ γέννησε ελπίδα (77-83 στο 38’), η άμυνα βγήκε, αλλά ο Μήτρου-Λογνκ δεν βρήκε στόχο από τα 6,75μ. και στην επόμενη επίθεση ο Ομπασοχάν έγραψε ουσιαστικά τον επίλογο με το 77-85 στο 1’17’’ πριν το φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 18-27, 43-46, 64-66, 79-86

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.