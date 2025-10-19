Μικρόπουλος: «Είχε συμφωνήσει ο Ποτσέκο αλλά έκανε πίσω»

Ο Θοδωρής Μικρόπουλος αναφέρθηκε στο «ναυάγιο» της υπόθεσης Ποτσέκο, τονίζοντας πως ο 53χρονος τεχνικός είχε συμφωνήσει αλλά έκανε πίσω.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

«Ευχαριστούμε τον Κρις Χουγκάζ και τον Νίκο Καραγιάννη που ανέλαβαν την ομάδα. Η ομάδα ψάχνει προπονητή, είμαστε στη διαδικασία διαπραγματεύσεων, περιμένω αυτή τη βδομάδα να έχουμε κάτι. Κάναμε πρόταση στον κ. Ποτσέκο, είχε συμφωνήσει, αλλά υπαναχώρησε. Μπορείτε να ρωτήσετε την άλλη πλευρά γιατί. Ήταν το είδος του προπονητή που θέλαμε, έχει μια γλυκιά τρέλα, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί.

Σίγουρα θα γίνουν 1-2 αλλαγές, μία προσθήκη ή μία αλλαγή. Είναι θέμα του νέου προπονητή. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην απογοητεύσουμε τον κόσμο μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Ελπίζουμε να έχουμε το νέο προπονητή στο ματς με τον Άρη, αλλά και αν δεν τον έχουμε έχω εμπιστοσύνη στον Κρις Χουγκάζ. Αν παίξουμε με τσαγανό, δεν μπορούμε να χάσουμε από κανέναν στην έδρα μας.

Σήμερα δεν διαλυθήκαμε. Χάσαμε 15 πόντους, που δεν ήταν κάτι τραγικό. Ένα συμβόλαιο του Ολυμπιακού κοστίζει όσο όλη η ομάδα μας. Παρ’ όλα αυτά τα παιδιά πάλεψαν. Έδειξαν διάθεση. Ο Γκίκας έπαιξε μετά από καιρό και έδειξε πόσο μπορεί να βοηθήσει».