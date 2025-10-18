Επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι: Ρήξη χιαστού ο Παπαγιάννης, εκτός για οκτώ μήνες!

Οι χειρότερο φόβοι επιβεβαιώθηκαν, καθώς -όπως ανακοίνωσε η Αναντολού Εφές- ο Γιώργος Παπαγιάννης υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Οκτώ μήνες στα «πιτς» ο διεθνής σέντερ.

Ο Έλληνας σέντερ ήταν ο μεγάλος άτυχος της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό Aktor, αφού τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο και «σόκαρε» το κοινό και τους πάγκους των δύο ομάδων στην Κωνσταντινούπολη.

Το Σάββατο (18/10) η τουρκική ομάδα επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους όλων: ο "Big Papa" υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και θα περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου.

Έτσι, ο έμπειρος παίκτης έχει μπροστά του έναν... Γολγοθά για να ανέβει με το «νυστέρι» και στη συνέχεια μία πολύμηνη αποθεραπεία, που θα τον κρατήσει για καιρό εκτός.

Σε πρώτη φάση, η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ κάνει λόγο για απουσία οκτώ μηνών.

Από την μεριά του, ο Ερτσάν Οσμάνι τραυματίστηκε στον αριστερό ώμο και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.