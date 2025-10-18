Επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι: Ρήξη χιαστού ο Παπαγιάννης, εκτός για οκτώ μήνες!

Ο Έλληνας σέντερ ήταν ο μεγάλος άτυχος της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό Aktor, αφού τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο και «σόκαρε» το κοινό και τους πάγκους των δύο ομάδων στην Κωνσταντινούπολη.
Το Σάββατο (18/10) η τουρκική ομάδα επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους όλων: ο "Big Papa" υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και θα περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου.
Έτσι, ο έμπειρος παίκτης έχει μπροστά του έναν... Γολγοθά για να ανέβει με το «νυστέρι» και στη συνέχεια μία πολύμηνη αποθεραπεία, που θα τον κρατήσει για καιρό εκτός.
Σε πρώτη φάση, η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ κάνει λόγο για απουσία οκτώ μηνών.
Από την μεριά του, ο Ερτσάν Οσμάνι τραυματίστηκε στον αριστερό ώμο και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.
Panathinaikos Aktor’u ağırladığımız karşılaşmada sol omzunda zedelenme meydana gelen Ercan Osmani’nin tedavisine başlanırken, oyuncumuzun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenmekte.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 18, 2025
Kısa süre içerisinde sol dizindeki ön çapraz bağ yaralanması için ameliyatı… pic.twitter.com/FW6SOCKSkq