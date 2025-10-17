Με Σλούκα κομπιούτερ (12ασ./0λ.), με Όσμαν να πυροβολεί (29π.) και Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Χουάντσο, Χολμς να στήνουν τείχος, ο ονειρικός Παναθηναϊκός που σχεδιάστηκε το καλοκαίρι πήρε σάρκα και οστά ισοπεδώνοντας την Εφές μέσα στην Πόλη με 95-81!

Μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού Aktor στην... παραδοσιακά αφιλόξενη έδρα της Αναντολού Εφές. Οι «πράσινοι» έκαναν το καλύτερο φετινό τους παιχνίδι, είχαν τον έλεγχο του αγώνα και έφτασαν σε ένα διπλό που θα τους βοηθήσει πολύ μακροπρόθεσμα στην Euroleague. Παράλληλα, βέβαια, αυτή η νίκη τους κράτησε στην κορυφή της βαθμολογίας, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 4-1, την ώρα που η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ υποχώρησε στο 2-3.

Το εν λόγω αποτέλεσμα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο αν αναλογιστεί κανείς πως ο Κέντρικ Ναν ήταν... εκτός εξίσωσης (4 πόντοι με 2/6 σουτ, 4 λάθη και 3 φάουλ), αλλά και πάλι η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ξεπέρασε τους 90π. στην επίθεσή της. Συνολικά, το «τριφύλλι» έκανε μια εμφάνιση - όνειρο, δίνοντας έμφαση στην άμυνα και δημιουργώντας ένα πολύ αποτελεσματικό... τείχος με την παρουσία των Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χουάντσο, Χολμς μαζί στο παρκέ.

Βέβαια, η αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής στιγματίστηκε από μια πολύ στενάχωρη είδηση: τον τραυματισμό του Γιώργου Παπαγιάννη στο γόνατο. Ο Έλληνας σέντερ σε μια ανύποπτη φάση προσγειώθηκε άσχημα στο παρκέ, έδειξε να πονάει πολύ και αποχώρησε σε καροτσάκι, «παγώνοντας» τις δύο ομάδες και το γήπεδο. Απρόοπτο είχε η Εφές και με τον τραυματισμό του Ερτσάν Οσμάνι στον ώμο.

Επιστρέφοντας στα αγωνιστικά, ο Κώστας Σλούκας έκανε μια «μαεστρική» εμφάνιση, βάζοντας στη θέση τους όλα τα... πιόνια πάνω στο παρκέ. Ο Έλληνας γκαρντ είχε 12 ασίστ και 0 λάθη σε 27' ενός ρεσιτάλ στη θέση «1». Σπουδαίος ήταν και ο Τζέντι Όσμαν, που έκανε ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα, καθώς μέτρησε 29 πόντους με 3/4 δίποντα, 6/10 τρίποντα και 5/6 βολές. Ο Τούρκος σμολ φόργουορντ είχε και 5 ριμπάουντ σε μια τρομερή βραδιά (30 PIR). Από εκεί και πέρα, ο Τζέριαν Γκραντ επέστρεψε στα υψηλά του στάνταρντς (11 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), ο Ρισόν Χολμς έδωσε συνέχεια στις καλές εμφανίσεις (10 πόντοι, 7 ριμπάουντ), ενώ θετικός επιθετικά ήταν και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν (15 πόντοι με 6/7 δίποντα και 3/3 βολές). «Κλειδιά» για τη νίκη και οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ - Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Στην αντίπερα όχθη, η Εφές τρεις μέρες μετά το διπλό στο ΣΕΦ δεν είχε «εύκολο σκορ», «πληγώθηκε» από τους τραυματισμούς στη front line της και... κυνηγούσε για 40' τον «ονειρικό» Παναθηναϊκό.

Πολλές δοκιμές του Αταμάν στο ξεκίνημα - Απρόοπτο με τον Οσμάνι

Ο Παναθηναϊκός Aktor άρχισε το ματς με τους Σλούκα, Ναν, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ, Γιούρτσεβεν και τη μπάλα στα χέρια του αρχηγού του. Ένας τραυματισμός του Ερτσάν Οσμάνι έφερε γρήγορη αλλαγή από πλευράς Ιγκόρ Κοκόσκοφ, με τον ορεξάτο Σλούκα να μοιράζει 3ασ. από νωρίς (6π. ο Γιούρτσεβεν) και τον κόουτς Αταμάν να περνάει τους Μήτογλου - Χολμς, έχοντας αμυντικά παράπονα από τους ψηλούς του (12-12 στο 5'). Εκτός ρυθμού στα πρώτα λεπτά ήταν και ο Ναν (0/1 2π., 3 λάθη), με τον Σορτς να μπαίνει στη θέση του (17-12 στο 6', καλή δουλειά του Λάρκιν). Στο 7' (18-16 με 4π. του Χολμς) ο Αταμάν άλλαξε λογική στην πεντάδα του, χρησιμοποιώντας μαζί τους Ρογκαβόπουλο - Όσμαν και το τρίποντο του Σλούκα «έγραψε» το «πράσινο» προσπέρασμα (18-19 με δημιουργία Σορτς). Ο Χολμς χρεώθηκε με το 2ο φάουλ του μόλις στο 9', αφού ο Κορντινιέ τον «τιμώρησε» στην αλλαγή και το πλάνο άλλαξε εκ νέου, σε ένα σχήμα με τρεις γκαρντ (Σορτς, Ναν, Γκραντ). Το αμφίρροπο πρώτο δεκάλεπτο, λοιπόν, ολοκληρώθηκε με σκορ 21-22, ύστερα από γκολ - φάουλ του Όσμαν (7π. ο Τούρκος φόργουορντ).

Σοκ με Παπαγιάννη και φόβοι για μεγάλη ζημιά - Ματς υψηλής έντασης με πρωταγωνιστές Σλούκα και Γιούρτσεβεν

Στη 2η περίοδο το «τριφύλλι» παρατάχθηκε με τους Γκραντ, Ναν, Καλαϊτζάκη, Όσμαν και Χολμς (παρά τα 2φ. του) και με τρομερή δουλειά του «ΠΚ» (δυο κερδισμένες άμυνες, ένα γκολ - φάουλ και μια ασίστ) πήγε στο +7 (23-30 στο 12' μετά το 3π. του Όσμαν). Ωστόσο, τα πράγματα... στράβωσαν γρήγορα. Ο Ναν, που είχε 1/5 σουτ και 4 λάθη, έκανε το 3 φάουλ του μόλις στο 14' (26-30) και ο Αταμάν τον απέσυρε, πηγαίνοντας σε ένα χαμηλό σχήμα με Σορτς, Τολιόπουλο και Σλούκα μαζί στην αναμέτρηση.

Στα μισά του δεκαλέπτου, όμως, η έδρα των Τούρκων «πάγωσε» για τα καλά... Ο Γιώργος Παπαγιάννης προσγειώθηκε άσχημα ύστερα από μια χαμένη προσπάθειά του, με τους παίκτες των δύο ομάδων να κάνουν έναν κύκλο γύρω από τον Έλληνα σέντερ, που έδειχνε να πονάει πολύ στο γόνατο. Η ζημιά φάνηκε να είναι μεγάλη και ο "Big Papa" αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο καθισμένος σε καροτσάκι.

Επιστρέφοντας σε αγωνιστικούς ρυθμούς, ο Σορτς έβαλε 2/3 βολές για το 26-32 (15') και έδωσε ξανά τη θέση του στον Καλαϊτζάκη, με το δίδυμο Σλούκας - Γιούρτσεβεν να συνεργάζεται ξανά και ξανά (32-38 στο 16', 6ασ. ο Έλληνας γκαρντ και 10π. ο Τούρκος σέντερ). Οι γηπεδούχοι «απάντησαν» με ένα γρήγορο 5-0 (Λάρκιν - Κορντινιέ και 37-40 στο 19'), αλλά ο Γιούρτσεβεν ήταν... on fire (15π. με 6/7 2π. και 3/3β.) και διέκοψε το σερί με γκολ - φάουλ (37-43). Ο Παναθηναϊκός Aktor έδειχνε να έχει τον έλεγχο (παρά τα 2/12 τρίποντά του), αλλά ένα λάθος του Σορτς και ένα 3π. του Μπομπουά «έγραψαν» το 42-43 του ημιχρόνου (11π. και 4ασ. ο Λάρκιν).

«Παρούσα» η «πράσινη» άμυνα, ρεσιτάλ δημιουργίας του Σλούκα και σπουδαίο δεκάλεπτο

Ο Ναν παρέμενε στον πάγκο και δυο τρίποντα από Όσμαν - Χουάντσο έστειλαν την ελληνική ομάδα ξανά στο +5 (44-49 στο 23'). Ο Χολμς επέστρεψε (46-51 στο 24', 15π. ο Όσμαν) και έκανε εξαιρετική δουλειά στη συνολικά θετική «πράσινη» άμυνα, ενώ το κάρφωμα του Ερνανγκόμεθ «έγραψε» το 49-57 (27'). Ο Κόουλ Σουάιντερ έδωσε μια «ανάσα» στην Εφές, η οποία δεν έβρισκε εύκολα σκορ και έμοιαζε εκτός ρυθμού, αλλά το τρίποντο του Όσμαν από τη γωνία διαμόρφωσε το 52-60, με τον Σλούκα να παραδίδει σεμινάρια για τη θέση «1» (11 ασίστ). Μάλιστα, στο 28' ο Παναθηναϊκός Aktor έφτασε δικαίως την απόσταση για πρώτη φορά σε διψήφια τιμή (52-63 δια χειρός Χουάντσο). Ο Χολμς «οργίαζε» και στις δύο πλευρές του παρκέ και «καθάριζε» όλα τα ριμπάουντ (10 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 1 κόψιμο) μαζί με τον Ερνανγκόμεθ μέχρι το +15 (52-67), με τον Σλούκα να... ζωγραφίζει (12 ασίστ), πριν βγει για «ανάσες». Έτσι, η... μυαλωμένη ελληνική ομάδα έβαλε βάσεις νίκης χάρη στη σπουδαία 3η περίοδο που έκανε (μόλις 10π. παθητικό, 52-69 το σκορ με buzzer beater του Γκραντ).

Ο «καυτός» Όσμαν έβαλε την υπογραφή του στο μεγάλο διπλό

Ο Αταμάν διατήρησε την πεντάδα που είχε ρυθμό και ο Όσμαν «έγραψε» το +20 με το 4ο τρίποντό του (52-72 στο 31'). Ο Σλούκας πήγε το ματς στο +21π. (52-73) και τότε η ποιοτική Εφές βρήκε αντίδραση. Οι Λόιντ (γκολ - φάουλ), Ντοζίερ (3π.) και Λάρκιν (3π.) «τιμώρησαν» το «τριφύλλι» και με ένα γρήγορο 9-0 ανάγκασαν τον Αταμάν να καλέσει time out (61-73 στο 33'). Σε εκείνο το σημείο οι Ναν - Γιούρτσεβεν επέστρεψαν στον αγώνα και το τρίποντο του Γκραντ έδωσε μια βαθιά «ανάσα» για το νέο +15 (61-76). Στο 36' (64-76) ο Αταμάν χαμήλωσε ακόμα παραπάνω το σχήμα του για πρώτη φορά, πηγαίνοντας σε πεντάδα με Σορτς, Ναν, Γκραντ, Όσμαν και Χουάντσο.

Ο Σορτς νίκησε την αντίπαλη άμυνα και στη συνέχεια δημιούργησε για τον ασταμάτητο Όσμαν (5/9 3π.) και το 64-81, ενώ ο Ναν βρήκε σκορ ύστερα από ώρα (66-83 στο 37'). Ο Αταμάν άρχισε τις αλλαγές χάντμπολ με Καλαϊτζάκη - Σορτς και ο σταθερός Γκραντ έκανε το 71-87 στο 38', με τον Παναθηναϊκό Aktor να ελέγχει πλήρως τον αγώνα (73-90 με γκολ - φάουλ του Σορτς) και να φτάνει σε ένα σημαντικό διπλό στην Κωνσταντινούπολη (81-95 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 21-22, 42-43, 52-69, 81-95.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.