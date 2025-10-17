Παναθηναϊκός: Χωρίς Γκριγκόνις κόντρα στην Εφές

Χωρίς τον Μάριους Γκριγκόνις θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι κόντρα στην Εφές στην Τουρκία για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

O Εργκίν Αταμάν επέλεξε να συμπεριλάβει στην 12άδα του «τριφυλλιού» τον Βασίλη Τολιόπουλο κι άφησε εκτός τον Λιθουανό άσο, που δεν είναι στην αποστολή των «πράσινων».

Φυσικά από την 12άδα απουσιάζουν και οι Ματίας Λεσόρ, που δεν είναι ακόμα έτοιμος, και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, που έχει κάταγμα στο δάκτυλο. Όπως επίσης και ο Γιάννης Κουζέλογλου.

Από την πλευρά της Εφές θα απουσιάζει ο Βενσάν Πουαριέ, που έχει υποβληθεί σε επέμβαση.

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν