Η Φενέρμπαχτσε φάνηκε να αφήνει πίσω την κρίση που πέρασε και με τρομερό δεύτερο ημίχρονο διέλυσε την Μπάγερν με 88-73 για να βάλει στοπ στο σερί ηττών της.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης για 15 λεπτά ακροβατούσε και πάλι στην περίοδο κρίσης που διένυε, όμως στην επανάληψη έδειξε ποιος είναι ο κάτοχος της Euroleague και με την παλιά φρουρά καθάρισε άνετα κι ωραία την Μπάγερν, φτάνοντας στο 2-3, όσο έχουν πλέον και οι Βαυαροί.

Η Φενέρμπαχτσε αγωνίστηκε πάλι χωρίς τους Χόρτον Τάκερ, Μπράντον Μπόστον κι Αρμάντο Μπέικοτ, αλλά είδε τους Σκότι Ουίλμπεκιν (14π., 4/8 τριπ., 3 ασ., 2 κλεψ.) και Ουέιντ Μπόλντγουιν (13π., 5/7 διπ., 3 ασ., 3 ριμπ.) να πρωταγωνιστούν.

Πολύτιμες βοήθειες κι από τους Μίκαελ Γιάντουνεν με 15 πόντους και 5/6 τρίποντα και Ντέβον Χολ με άλλους 10.

Από την πλευρά της Μπάγερν, από 13 είχαν οι Αντρέας Ομπστ (3/7 τριπ.), Αϊζάια Μάικ και Ουένιεν Γκάμπριελ (6/9 διπ., 4 ριμπ.), με τον Καμάρ Μπόλντγουιν να έχει άλλους 11 (7 ασ.).

Σίφουνας η Μπάγερν και +6

Η Μπάγερν μπήκε φουριόζα στο παιχνίδι και βρήκε ρυθμό νωρίς, με τον Μάικ να είναι πρωταγωνιστής και με 6 δικούς του πόντους να γράφει στο 3' το 3-8. Το καλάθι και φάουλ του Χολ στο 4΄μείωσε σε 6-8 για τη Φενέρμπαχτσε, με τον Μπιτίμ στο 5' να ισοφαρίζει σε 8-8 και τον Μπόλντγουιν στο 6' με 1/2 βολές να δίνει το προβάδισμα στην τουρκική ομάδα με 9-8. Η απάντηση των Βαυαρών όμως ήταν άμεση και με τους Ομπστ και Γκάμπριελ πέρασαν και πάλι μπροστά με 11-13 στο 8', με τον Γκιφάι να διαμορφώνει το 14-20 στο τέλος του δεκαλέπτου και την Μπάγερν να «τρέχει» σερί 7-0.

Ανέβηκε η Φενέρ και τον Μπόλντγουιν γύρισε το ματς

Χολ και Ουίλμπεκιν μέσα σε 57" μάζεψαν άμεσα τη διαφορά και μείωσαν στον πόντο (19-20), με τον δεύτερο (8π., 2/4 τριπ.) με τρίποντο στο 13' να φέρνει και πάλι στο ματς στα ίσα (24-24). Ο Μπόλντγουιν στο 14' ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 26-24, με τον Μάικ να «μιλάει» και πάλι στο 15' για το 26-26. Ο Μπόλντγουιν όμως είχε κέφια και στο 16' με νέο σουτ από την περιφέρεια (9π., 3/3 τριπ.) έκανε το 30-27, με τον Ζάγκαρς να δίνει «αέρα» 5 πόντων στη Φενέρ (32-27). Ο Μπιμπέροβιτς (6π.) στο 19' έγραψε το 37-30, με τον Λούσιτς με 2/2 βολές να διαμορφώνει το 37-32 του ημιχρόνου.

Έθεσε τις βάσεις για τη νίκη η πρωταθλήτρια Ευρώπης

Η Φενέρμπαχτσε είχε βρει πλέον ρυθμό και πατούσα καλά στα πόδια της, με τον Χολ (10π.) στο 22' να στέλνει τους πρωταθλητές Ευρώπης για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά στο ματς (42-32). Η Μπάγερν μπορεί να έβγαζε άμυνες, αλλά δυσκολευόταν να βρει τον δρόμο προς το καλάθι, με τους Ομπστ και Μάικ (12π.) να δίνουν λύση για το 45-40 στο 25'. Η απάντηση της Φενέρ ήρθε δια χειρός Γιάντουνεν, με τον Φινλανδό με 2 σερί τρίποντα να διαμορφώνει το 51-42 στο 26'. Ο Μέλι στο 26' αποκατέστησε την τάξη, κάνοντας το 55-45, με τον Μπιρσέν στο 27' να γράφει το 57-45, με τον Μπόλντγουιν να διαμορφώνει το 61-46 στο φινάλε του δεκαλέπτου.

Δεν αγχώθηκε κι έδιωξε το σύννεφο της κρίσης

Mε την έναρξη της τέταρτης περιόδου η Φενέρμπαχτσε είπε να τελειώσει το... πανηγυράκι και με τον Ουίλμπεκιν να πετυχαίνει 2 σερί τρίποντα η διαφορά εκτοξεύθηκε στους 22 (68-46), με τον Ζάγκαρς να γράφει το 70-46 στο 33'.Ο Κόλσον στο 34' έριξε ακόμα ένα «χτύπημα» στους χαμένους στο παρκέ Βαυαρούς, κάνοντας το 74-48, με το ματς να είναι από ώρα τυπική διαδικασία. Κάπου εκεί ο Σάρας ξεκίνησε να δίνει ανάσες στους βασικούς και να «πετάει» τους παγκίτες στο παρκέ, με την Μπάγερν να βρίσκει τρόπο με σερί 6-0 να μειώσει σε 74-56 στο 36' με τον Ομπστ (10π.). Ο Γερμανός άσος (13π., 3/6 τριπ.) στο 37' με νέο τρίποντο έκανε το 75-61, με τους Μπιρσέν και Ζάγκαρς να κόβουν και τον... βήχα στην Μπάγερν στο 38' για το 78-61, για να φτάσει η Φενέρμπαχτσε στη νίκη με το 88-73.

Τα δεκάλεπτα: 14-20, 37-32, 61-46, 88-73

