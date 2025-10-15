Η Βαλένθια με... καταιγίδα τριπόντων επέστρεψε στο 4ο δεκάλεπτο, ωστόσο η Χάποελ είχε την απάντηση στο πρόσωπο του Κρις Τζόουνς και έφυγε με σπουδαίο διπλό από την Ισπανία (100-93).

Η Χάποελ ήλεγχε απόλυτα το ρυθμό για περίπου 35' με την ισραηλινή ομάδα να διατηρεί εύκολα το υπέρ της προβάδισμα στην μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού και την Βαλένθια να απαντά με... καταιγίδα τριπόντων στο τέταρτο δεκάλεπτο, ωστόσο ο Ιτούδης είχε την απάντηση.

Ο Κρις Τζόουνς με πέντε συνεχόμενους πόντους «πλήγωσε» την πρώην ομάδα του, με την Χάποελ να παίρνει ένα σπουδαίο διπλό στην άδεια Roig Arena. Πλέον η ισραηλινή ομάδα με το αποτέλεσμα αυτό ανέβηκε στο 3-1, με τις «νυχτερίδες» να πέφτει στο 2-2.

Για τους νικητές ο Μίσιτς κυριάρχησε στην περιφέρεια, με τον Σέρβο γκαρντ να μετρά 22 πόντους με 6 ασίστ, με τον Μπλακέινι να συμπληρώνει 17 πόντους με 5/8τρ. Ο Κρις Τζόουνς γέμισε την στατιστική του με 10 πόντους, 3 ριμπουντ και 8 ασίστ, με τον Μπράιαντ να έχει θετική παρουσία με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Από την αντίπερα όχθη ο Ομάρι Μουρ αφυπνίστηκε στο 4ο δεκάλεπτο με 19 πόντους και 4 ασίστ, με τον Ντάριους Τόμπσον να πραγματοποιεί πληθωρική εμφάνιση με 13 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Πολύ καλή παρουσία από την Ρίβερς με 13 πόντους, με τον Σακό να συμπληρώνει 11 πόντους.

Βρήκε ρυθμό η Χάποελ, με όπλο την άμυνα της πήρε διψήφιο προβάδισμα

Με τον καλύτερο τρόπο εκκίνησε την αναμέτρηση η Χάποελ, με την ισραηλινή ομάδα να βρίσκει ρυθμό με το «καλημέρα» αποκτώντας προβάδισμα 8π. (2-10 στο 3’). Οι παίκτες του Ιτούδη είχαν φέρει το παιχνίδι στα μέτρα τους και με όπλο την άμυνα τους πήραν διψήφια διαφορά (+10, 5-15 στο 4΄). H Βαλένθια έβγαλε αντίδραση με τον Μαρτίνεθ Σάντσεζ να δοκιμάζει πρόσωπα και σχήματα και τον Κάμερον Τέιλορ να συνδέεται από τα 6.75μ. για το 12-17 στο 7’.Ο Μότλεϊ έδωσε σκορ με την είσοδο του επαναφέροντας την διαφορά για την Χάποελ σε διψήφια επίπεδα (14-24 στο 8’), με την ισραηλινή να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο +9 (18-27), ούσα το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης.

Κυρίαρχος Μότλεϊ για την ομάδα του Ιτούδη, αντέδρασε και μείωσε η Βαλένθια

Ο Μότλεϊ ήταν «ζεστός» από το πρώτο δεκάλεπτο, ο Γκινάτ συνδέθηκε για πρώτη φορά από το ισπανικό καλάθι για το 22-31, με τον Ρίβερς να απαντά με τρίποντο για το 25-31 στο 12’. Ο Μότλεϊ έκανε ότι ήθελε την άμυνα της Βαλένθια, έφτασε τους 12π. για +9 της Χάποελ (28-37), η οποία είχε περιορίσει επιθετικά την ισπανική ομάδα. Οι παίκτες του Ιτούδη ήλεγχαν απόλυτα τον ρυθμό, διατηρώντας την διαφορά τους σε επίπεδα ασφαλείας (+8, 34-42 στο 17’), με τον Μπλέικνεϊ να δίνει επιθετικές λύσεις (11π.). Ρίβερς και Μπαντιό με γρήγορο 5-0 σερί μείωσαν στο -5 για την Βαλένθια (41-46 στο 19’), με τον Μπράιαντ να απαντά με γκολ-φάουλ για το 41-49. Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε την ισραηλινή ομάδα σε απόσταση ενός καλαθιού, με τον Κοστέλο και τον Μουρ να μειώσουν σε 47-49.

Διατήρησε το προβάδισμα η Χάποελ, ελέγχοντας απόλυτα τον ρυθμό με κυρίαρχο Μίσιτς

Μπράιαντ και Μπαντιό διαμόρφωσαν το 49-51 στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, με την Χάποελ να τρέχει επιμέρους 3-11 σε 2’ για να φέρει και πάλι την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+10, 52-62 στο 24’). Ο Μίσιτς έφτασε τους 15π. δίνοντας πολύτιμες λύσεις στην ισραηλινή ομάδα, με τον Τόμπσον να απαντά για τις «νυχτερίδες» για 57-64 στο 25’. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ήλεγχε τον ρυθμό της αναμέτρησης, την ώρα που ο Σέρβος γκαρντ έκανε ότι ήθελε την ισπανική άμυνα (20π. 64-72 στο 27’). To τέλος του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε την Χάποελ στο +10 (70-80), με την ισραηλινή ομάδα να έχει βάλει σημαντικές βάσεις για ένα σπουδαίο διπλό.

Ο Μουρ πήρε «φωτιά» από τα 6.75μ. απάντησε με Κρις Τζόουνς η Χάποελ και έφυγε με το διπλό από την Ισπανία

Mότλεϊ και Μπράιαντ εκτόξευσαν την διαφορά στο +12 (72-84) με το «καλημέρα» του τελευταίου δεκαλέπτου, με τον Τόμπσον από πλευράς Βαλένθια να δίνει επιθετικές λύσεις (77-86 στο 33’). O Mπλέικνεϊ είχε πάρει φωτιά από τα 6.75μ. (5/7τρ.) για το +14 των Ισραηλινών (77-91 στο 35'), με τον Μουρ να απαντά με το ίδιο νόμισμα (80-91). Ο Κάμερον Τέιλορ με νέο τρίποντο έβαλε περισσότερη πίεση στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, με τον Ντε Λαρέα να βάζει «φωτιά», ροκανίζοντας την διαφορά στο -5 (86-91 στο 36'). H Xάποελ είχε κολλήσει στους 91 πόντους, η Βαλένθια είχε ήταν ασταμάτητοι απο τα 6.75μ. με τον Μουρ να μειώνει το ματς στον πόντό (90-91 στο 39'). Ο Τζόουνς με τρίποντο - μαχαιριά διαμόρφωσε το 90-94 στο 39', με τον Αμερικανό να σημειώνει καθοριστικό καλάθι υπογράφοντας στο φινάλε τη νίκη της ισραηλινής ομάδας (93-100).

Τα δεκάλεπτα: 18-27, 47-49, 70-80, 93-100.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης