Η «διαβολοβδομάδα» που δίνει απαντήσεις

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για την ευκαιρία που έχει ο Παναθηναϊκός να αφήσει πίσω του το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και να αποδείξει πράγματα σε glass floor και παρκέ, κόντρα σε Βιλερμπάν και Εφές, ενώ αφήνει υστερόγραφα που θα σηκώσουν συζήτηση.

Η τρίτη εβδομάδα της φετινής EuroLeague ξεκίνησε και την Παρασκευή το βράδυ θα έχει ολοκληρωθεί και η 5η αγωνιστική του φετινού «μαραθωνίου».

Με απλά μαθηματικά μπήκαμε ήδη στη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» με τους ρυθμούς να είναι ανελέητους και να μην αφήνουν το παραμικρό περιθώριο για πανηγυρισμούς ή… κηδείες.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και δεν είχε καν τον χρόνο για να μάθει από τα λάθη του. Όπως και ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι, Ολυμπιακός, όχι μόνο δεν πανηγύρισε, αλλά πλέον είναι προβληματισμένος από την εντός έδρας ήττα από την Εφές που ήρθε 48 ώρες αργότερα.

Και σε μια τέτοια κατάσταση είναι και τώρα η ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Ότι έγινε… έγινε στο ΣΕΦ και τώρα το μυαλό όλων είναι στον αποψινό αγώνα κόντρα στην Βιλερμπάν. Ούτε καν στην αναμέτρηση της Παρασκευής με την Εφές στην Πόλη.

Ο Παναθηναϊκός το πάει βήμα-βήμα. Οι «πράσινοι», μετά το μεγάλο τους διπλό στη Βιτόρια επί της Μπασκόνια, είναι στο 2-1 και θέλουν να κάνουν το 3-1 για να πάνε με την αίσθηση του ισχυρού και με την κατάλληλη ψυχολογία στην Πόλη για να εδραιωθούν στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας.

Όμως, είπαμε. Αυτό που προέχει είναι οι Γάλλοι. Η ομάδα του Πιερίκ Πουπέ προβάλει ως το μεγάλο φαβορί για τις τελευταίες θέσεις της κατάταξης, αλλά αυτό που έχει αποδείξει το πρόσφατο παρελθόν της είναι πως αν δεν της δώσει την απαιτούμενη προσοχή έχει τα φόντα να σου κάνει τη ζημιά. Ειδικά στην έδρα της. Ο Πουπέ πρέπει να μάθει να «ζει» χωρίς τον Τεό Μαλεντόν, τον Πάρις Λι και τον Νιλ Σακό που τράβηξαν το μεγαλύτερο κουπί της περσινής σεζόν.

Πάντως, μέχρι στιγμής η εικόνα των Γάλλων είναι καλύτερη του αναμενομένου. Βρίσκεται στο 1-2 ούσα αρκετά ανταγωνιστική. Ηττήθηκε εντός έδρας στην πρεμιέρα από τη βαλένθια με 77-80, επικράτησε της Μπασκόνια με 102-95 και ηττήθηκε φυσιολογικώς στη Μαδρίτη με 85-72.

Ο ηγέτης της ομάδας δεν είναι άλλος από τον Νάντο Ντε Κολό ο οποίος είναι αποφασισμένος να έχει από το.. χέρι την ομάδα του μέχρι το τέλος της διαδρομής καθώς το ταλέντο του και η εμπειρία του είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία σε αυτή την ομάδα, ο Ζακ Σέλιας είναι ένα από τα πρώτα «βιολιά» της ομάδας έχοντας 13,7 πόντους και 5 ριμπάουντ μέσο όρο, ο Νγκουαμά έχει 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Γκλιν Ουότσον είναι ένας ακόμα παίκτης με διψήφιο αριθμό πόνων (11,3).

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, αυτή την εβδομάδα έχει μια μεγάλη ευκαιρία. Να πάρει την νίκη κόντρα στους Γάλλους και να αποδείξει ότι αυτά τα παιχνίδια θα είναι… τυπικές διαδικασίες και να πάει στην Πόλη για ένα ακόμα διπλό. Από αυτά που (θα) κάνουν τη διαφορά.

ΥΓ1: Πάρα πολύ έξυπνη η τακτική του Ολυμπιακού, στη χθεσινή αναμέτρηση με την Εφές, να πάει το ματς στις βολές. Οι παίκτες των «ερυθρόλευκων» αντιλήφθηκαν από νωρίς την ξεκάθαρη προδιάθεση των διαιτητών του παιχνιδιού να τους στείλουν στη γραμμή και δεν έχασαν την ευκαιρία. 21/28 βολές ο Ολυμπιακός, 10/12 η Εφές. Σε ματς που έληξε 78-82.

ΥΓ2: Και φυσικά η τακτική αυτή φάνηκε όταν η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ πέρασε μπροστά στο σκορ με 10 πόντους διαφορά. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν 19 συνεχόμενες βολές, με τους φιλοξενούμενους να μην πηγαίνουν στη γραμμή. Κάτι που οι γηπεδούχοι το εκμεταλλεύτηκαν ορθώς και έφτασαν μια ανάσα από το να πάρουν το ματς.

ΥΓ3: Και ακόμα και όταν το ματς έφτασε στο τέλος, ο κόουτς Μπαρτζώκας έδωσε εντολή για βολές. Για να πάνε να πάρουν το φάουλ οι παίκτες του. Πολύ σωστή απόφαση. Αφού υπήρχε η προδιάθεση από τους διαιτητές ο Έλληνας τεχνικός πήρε την πιο σωστή απόφαση.

Υ4: Και επειδή έχει σηκωθεί πολύ μεγάλη κουβέντα από πέρσι αναφορικά με την αντιμετώπιση που έχουν από τους διαιτητές οι μεγάλοι παίκτες του πρωταθλήματος, ας δούμε καλύτερα τι έγινε χθες. Ο Σάσα Βεζένκοφ στο πρώτο μέρος του αγώνα είχε εκτελέσει 9 βολές, τη στιγμή που μέχρι χθες το βράδυ (σε 3 αγώνες) ο Κέντρικ Ναν είχε συνολικά 8!!!!

ΥΓ5: Και κάτι τελευταίο για να μην μπερδευόμαστε. Κανείς στον Παναθηναϊκό δεν πανηγυρίζει που η ομάδα του «τριφυλλιού» έχασε με 4 πόντους στο ΣΕΦ. Απλά, ακόμα και μετά από αυτήν την ήττα (αν οι δύο ομάδες πάνε με τις ίδιες απώλειες μέχρι το ματς του δεύτερου γύρου) ο Παναθηναϊκός έχει το πάνω χέρι στο «Telekom Center Athens». Για νίκη και για να καλύψει το -4 που θα του δώσει το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας, αναφορικά με την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου. Μέχρι εκεί.

