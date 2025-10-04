Με τους Μπράντον Τζέφερσον και Ελ Έλις να σκοράρουν από 21 πόντους η Καρδίτσα ξεκίνησε νικηφόρα το πρωτάθλημα με το 91-77 επί του ελλιπή στους ψηλούς Άρη Betsson .

Σε ένα παιχνίδι που ήταν ντέρμπι από την αρχή, η Καρδίτσα εμφάνισε μεγαλύτερη διάρκεια από τον Άρη Betsson, ο οποίος παρουσιάστηκε χωρίς τους ψηλούς Κουλμπόκα και Φόρεστερ λόγω τραυματισμών. Καθοριστικό ήταν το τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά και η ολοκλήρωση του τρίτου, καθώς με συνεχόμενα τρίποντα η Καρδίτσα προηγήθηκε και απέκτησε διψήφια διαφορά από τον αντίπαλό της.

Ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 21 πόντους με 6/11 τρίποντα, τους ίδιους πόντους έβαλε ο Ελ Έλις, ενώ στους 14 έφτασε ο καθοριστικός στο τέλος Νόα Χόρκλερ. Πρώτος σκόρερ για τον Άρη Betsson ο Μπριν Φορμπς με 17 πόντους, στους 14 έφτασε ο Ελάιζα Μήρτου-Λονγκ, ενώ 11 πόντους και 9 ριμπάουντ είχε ο Ρόνι Χάρελ.

Στην επόμενη αγωνιστική ο Άρης υποδέχεται τον Κολοσσό (11/10, 16:00), ενώ η Καρδίτσα θα έχει ρεπό.

Χέρι-χέρι οι δύο ομάδες με Τζέφερσον και Φορμπς

Μετά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά, ο Άρης βρίσκοντας σκορ με τον Γκιουζέλη προηγήθηκε 5-9 και με τρίποντο του Χάρελ έγινε το 8-12. Εκεί, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με τον Μπράντον Τζέφερσον να βάζει το ένα τρίποντο πίσω από το άλλο προσπέρασε 14-12. Ο ίδιος με ακόμα ένα τρίποντο απάντησε στον Φορμπς (17-17) και ο Μάντσεν με βολές σημάδεψε το 21-20 της πρώτης περιόδου.

Οι δύο ομάδες συνέχισαν να συμπορεύονται στο σκορ, ο Χόρκλερ βγήκε μπροστά για την Καρδίτσα και από την άλλη επιθετικό ρόλο είχαν αναλάβει οι Τζόουνς και Φορμπς (31-31). Στο τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν βραχεία κεφαλή με πρωταγωνιστές ξανά τους δύο Αμερικανούς του γκαρντ, κλείνοντας έτσι το ημίχρονο στο 37-42.

Ξέφυγε με +7 ο Άρης, ανατροπή και διψήφια διαφορά η Καρδίτσα

Με τον Ίνοχ να δίνει λύσεις στη ρακέτα ο Άρης διατήρησε το προβάδισμα (41-46), έχασε όμως με 4ο φάουλ τον Ίνοχι και η Καρδίτσα έμεινε κοντά με τον Έλις και τον Ν. Τζέφερσον (49-50). Εκεί, ο Μήτρου-Λονγκ μπήκε στην εξίσωση των σκόρερ και βάζοντας 7 πόντους διαμόρφωσε το 52-58, ενώ με ακόμα ένα τρίποντο έγραψε το 54-61. Το κιτρινόμαυρο μομέντουμ δεν κράτησε πολύ, καθώς ήρθαν τρία τρίποντα από Μάντσεν, Καμπερίδη και Δίπλαρο για την προσπέραση με 64-63. Χάρελ και Μποχωρίδης έδωσαν μια ανάσα στον Άρη και το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε σε απόλυτη ισορροπία (69-69).

Με τον Έλις να βγαίνει μπροστά, βάζοντας 6 σερί πόντους, έγινε το 77-71, την στιγμή που ο Άρης έδειχνε να χάνει τον προσανατολισμό του και να βγάζει εκνευρισμό. Χάρελ και Τζόουνς σπαταλούσαν επιθέσεις και από την άλλη ο Χόρκλερ αξιοποιώντας την ασίστ του Δίπλαρου, έβαλε την ομάδα του μπροστά με 82-73 στο 36’. Η Καρδίτσα έλεγχε πλέον το ματς λόγω και της αστοχίας του Άρη και ο Χόρκλερ με κάρφωμα έκανε το 84-73 (37’) γέρνοντας την πλάστιγγα οριστικά υπέρ των Θεσσαλών. Το… τελειωτικό χτύπημα ήρθε από τον Μ. Τζέφερσον, ο οποίος με τρίποντο έγραψε το 89-77 στο 39’ και ουσιαστικά το φινάλε στο παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 37-42, 69-69, 91-77

Δείτε τα στατιστικά του αγώνα.