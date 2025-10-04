Οι πρωτοεμφανιζόμενοι στην GBL ξένοι παίκτες που ήρθαν για να ξεχωρίσουν (pics)

To νέο πρωτάθλημα της Greek Basketball League ξεκινάει σήμερα, με τις 13 ομάδες να εμφανίζονται ενισχυμένες με κάποια ονόματα που μπορούν να προκαλέσουν αίσθηση φέτος με την απόδοσή τους.

Εξαιρώντας τους δύο «αιωνίους» με τα γνωστά μεγάλα ονόματα, το SDNA ξεχώρισε τους ξένους εκείνους που φέτος μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Μπράις Τζόουνς & Μπριν Φορμπς (Άρης)

*Ο Μπριν Φορμπς

Οι Θεσσαλονικείς ενίσχυσαν την περιφέρειά τους με δύο σημαντικές μονάδες. Ο πρώτος είναι ο 31χρονος βραχύσωμος (1,83μ.) γκαρντ Μπράις Τζόουνς (κεντρική φωτό), ο οποίος με το… καλημέρα έδειξε τι… πάστας παίκτης είναι. Στην πρεμιέρα του Eurocup οδήγησε τον Άρη στη νίκη με 26 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Η επιλογή του μόνο τυχαία δεν ήταν, αφού την περσινή σεζόν με την Ιγκοκέα (18,5 π., 5,9 ασ., 3,6 ριμπ., 1,6 κλ.) αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, ενώ στις προηγούμενες ομάδες του (Κλουζ, Λιμόζ, FMP, Μπόρατς Τσάτσακ) σκόραρε σταθερά 10+ πόντους κατά μέσο όρο.

Μαζί με τον Τζόουνς ο Άρης πήρε και έναν πρώην ΝΒΑer, τον Μπριν Φορμπς. Ο 32χρονος γκαρντ πέρασε επτά χρόνια στο ΝΒΑ (Σπερς, τους Μπακς, Νάγκετς Τίμπεργουλβς) και συνολικά στη θητεία του εκεί σε 431 παιχνίδια είχε κατά μέσο όρο 8,8 πόντους σουτάροντας με το εκπληκτικό ποσοστό του 41% από το τρίποντο, ενώ κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2021 με τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Απασχόλησε πριν έναν χρόνο μεταγραφικά και τον Παναθηναϊκό.

Κρις Σίλβα (ΑΕΚ)

Στη γραμμή των ψηλών της η ΑΕΚ έκανε μια σημαντική προσθήκη. Ο λόγος για τον ο 28χρονος διεθνή φόργουορντ/σέντερ από την Γκαμπόν, Κρις Σίλβα, ο οποίος στα φιλικά της ομάδας έδειξε κάποιες από τις ικανότητές του μέσα στο παιχνίδι, με τη δύναμή του και την αποτελεσματικότητά του. Πέρασε πέντε χρόνια στο ΝΒΑ (Χιτ, Κινγκς, Τίμπεργουλβς, Μάβερικς) παίζοντας συνολικά 70 αγώνες, αλλά με μικρή συμμετοχή. Παράλληλα έπαιζε και στην G-League, όπου σε τέσσερα χρόνια έγραψε καλά νούμερα με 16,2 πόντους και 8,8 ριμπάουντ. Έπειτα μετακόμισε εκτός ΗΠΑ, αρχικά στο Πουέρτο Ρίκο και την τελευταία σεζόν στην Ευρώπη. Με τη φανέλα της Μπνέι Χερζλίγια έκανε πολύ καλές εμφανίσεις, μετρώντας 15,5 πόντους, 7,8 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ και 1 τάπα μ.ο., με την ΑΕΚ να σπεύδει να τον κάνει δικό της, αφού ο παίκτης δεν βρήκε κάποια προσφορά στο ΝΒΑ ή τη Euroleague.

Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν (Ηρακλής)

Ακόμα μία σπουδαία προσθήκη στο ελληνικό πρωτάθλημα αποτελεί ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν, τον οποίο έσπευσε να κλείσει ο Ηρακλής πολύ νωρίς, στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Ο 28χρονος Αμερικανός γκαρντ έχει αλλάξει αρκετές ομάδες στην καριέρα του και τον συνοδεύει η φήμη του εξαιρετικού σκόρερ. Στην Ευρώπη έχει αγωνιστεί σε Ροάν, Πετκίμ Σπορ, Μπάμπεργκ και Πέζαρο σκοράροντας σε όλες τις ομάδες πάνω από 15 πόντους κατά μέσο όρο. Πέρασε και από το ΝΒΑ και τους Τζαζ, ενώ στην τελευταία του χρονιά στη G-League (2023) με την αναπτυξιακή ομάδα των Νικς είχε τα εξής νούμερα: 14,6 πόντοι, 3,3 ασίστ, 3,1 ριμπάουντ, με 45,1% στο τρίποντο.

Ρομπ Γκρέι & Κένταλ ΜακΚάλουμ (Προμηθέας)

*Ο Ρομπ Γκρέι

Δύο σημαντικές κινήσεις στα γκαρντ του έκανε ο Προμηθέας, προσθέτοντας ποιότητα στο ρόστερ του με τους Ρομπ Γκρέι και Κένταλ ΜακΚάλουμ. Ο Γκρέι ήταν ο πρώτος σκόρερ της περσινής σεζόν στο πρωτάθλημα Ιταλίας, με τη φανέλα της Σκαφάτι με 21,1 πόντους ανά ματς, ενώ από τον περασμένο Μάρτιο έπαιξε στη Γαλατάσαραϊ. Ακόμα, είχε αναδειχθεί MVP των τελικών του EuroCup 2021 (24 πόντοι, 2,5 ριμπάουντ, 20 PIR κατά μέσο όρο σε δύο αγώνες) και μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας του πρωταθλήματος Τουρκίας 2023 με τη φανέλα της Τόφας, ενώ μεταξύ άλλων αγωνίστηκε και στην Euroleague, όντας παίκτης της Μονακό (2020-2022).

Ο 29χρονος ΜακΚάλουμ (κεντρική φωτό) τη σεζόν που ολοκληρώθηκε βρισκόταν στη Μακάμπι Ιρόνι Ραμάτ Γκαν και κατάφερε να αναδειχθεί στον κορυφαίο πασέρ του BCL, μετρώντας κατά μέσο όρο από 7,9 ασίστ, ενώ στο πρωτάθλημα του Ισραήλ είχε από 15,2 πόντους. Στο παρελθόν έχει περάσει μεταξύ άλλων από τη Ρίτας, τη Σλασκ Βρότσλαβ ενώ έχει υπάρξει από τους κορυφαίους παίκτης της NCAA Division 2.

Τάιρι Άπλμπι (Μύκονος)

Ακόμα ένας περιφερειακός που ήρθε στην Ελλάδα και μπορεί να ξεχωρίσει είναι ο Τάιρι Άπλμπι. Ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ έπαιξε τη σεζόν 2023-24 και σε 34 συμμετοχές στη γαλλική λίγκα μέτρησε 11,7 πόντους και 4,6 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ την περσινή χρονιά συνέχισε τις πολύ καλές του εμφανίσεις. Την αγωνιστική περίοδο 2024-25 έπαιξε στην Τουρκία με την Νταρουσάφακα, έχοντας 12,5 πόντους και 4,3 ασίστ ανά παιχνίδι, ενώ πριν την Ευρώπη είχε κλείσει εντυπωσιακά την κολεγιακή του καριέρα με το Ουέικ Φόρεστ, έχοντας 18,8 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 6,4 ασίστ μ.ο.

Τζόρνταν Κινγκ (Μαρούσι)

Το Μαρούσι μπορεί να πρόσθεσε εμπειρία στα φετινά της γκαρντ (Μέικον, Περάντες), όμως φρόντισε να ενισχυθεί και με ταλέντο. Έτσι, απέκτησε τον 24χρονο Αμερικανό γκαρντ (1,83μ.), Τζόρνταν Κινγκ, ο οποίος πραγματοποίησε πέρσι μια πολύ καλή ρούκι σεζόν στην Ευρώπη στη β’ κατηγορία της Ισπανίας (Αλικάντε). Άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις με το πολυδιάστατο παιχνίδι του, έχοντας έφεση στο σκοράρισμα. Είχε απολογισμό, κατά μέσο όρο, 13.7 πόντους (38.7 % στο τρίποντο), 2,9 ασίστ και 1,9 ριμπάουντ σε 28,5 λεπτά συμμετοχής σε σύνολο 34 αγώνων, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα (2024) αποφοίτησε παίρνοντας το βραβείο του παίκτη της χρονιάς για την Atlantic 10 στα κολεγιακά του χρόνια στις ΗΠΑ.