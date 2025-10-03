Η Βαλένθια έκανε ιδανικά εγκαίνια στη νεόδμητη Roig Arena, κέρδισε εύκολα την Βιλερμπάν με 103-94 και έκανε το 2/2 στην διαβολοβδομάδα. Φοβερή εμφάνιση του Σέρχιο Ντε Λαρέα με 23 πόντους και 5/7τρ.

Ιδανικά εγκαίνια και ποδαρικό με το δεξί στην Roig Arena για την Βαλένθια. Οι «νυχτερίδες» παίζοντας μπάσκετ υψηλού ρυθμού, επικράτησαν εύκολα της Βιλερμπάν με 103-94 και έδειξαν πως τη φετινή σεζόν μόνο κομπάρσος δεν θα είναι στην Euroleague.

Η ομάδα του Σάντσεζ Μαρτίνεζ έκανε το 2/2 στην διαβολοβδομάδα, με την γαλλική ομάδα να πέφτει στο 0-2, αγνοώντας τη νίκη στις δυο πρώτες αγωνιστικές.

Ο Σέρχιο Ντε Λαρέα αναμένεται να είναι η αποκάλυψη της σεζόν για την ισπανική ομάδα. Ο νεαρός ταλαντούχος γκαρντ έκανε φοβερή εμφάνιση με 23 πόντους και 5/7τρ. και μετά το Eurobasket δείχνει πως βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα. Εκπληκτική παρουσία και από τον Ομάρι Μουρ με 15 πόντους και 6 ασίστ, πολύ καλή παρουσία και από τον Ρίβερς (15π.).

Από την αντίπερα όχθη ο Μάθιου Μόργκαν προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι με 24 πόντους, με τον Άλστον να προσθέτει 15 πόντους. Διψήφια εμφάνιση αλλά άστοχος ο Έντουαρντς (15π. 6/16 σουτ).

Αμφίρροπη πρώτη περίοδος με υψηλό τέμπο και σκορ

Αμφίρροπο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν χέρι - χέρι στο σκοράρισμα (5-5, 6-8 στο 4'). Ο Έντουαρνς είχε βρει το χέρι του από τα 6.75μ. (2/2τρ.) για το 9-13 της Βίρτους, με την Βαλένθια να απαντά με επιμέρους 7-2 για το 16-15 στο 7'. Οι γηπεδούχοι πήραν αέρα 4π. (21-17 στο 8') σε ένα ματς με γρήγορο ρυθμό και υψηλό σκορ (24-21 στο 19'). Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε την ισπανική ομάδα (+3, 26-23), με τους παίκτες του Σάντσεζ Μαρτίνεζ να έχουν οδηγήσει το παιχνίδι στο τέμπο που τους βολεύει.

Κυρίαρχος ο Μουρ, έδωσε διψήφιο προβάδισμα στην Βαλένθια, αντέδρασε η Βιλερμπάν

Με γρήγορο σερί 5-0 μπήκε η Βαλένθια στο δεύτερο δεκάλεπτο, ανοίγοντας την διαφορά στο +8 (31-23) για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Ο Ομάρι Μουρ έκανε φοβερή εμφάνιση, με τον Αμερικανό να δίνει διψήφιο προβάδισμα στις «νυχτερίδες» (+10, 35-25) που είχαν βρει ρυθμό, κρατώντας παράλληλα χαμηλά την γαλλική ομάδα. Ο Μόργκαν έδωσε επιθετικές λύσεις στην ομάδα του (44-37 στο 16'), με τον Έντουαρνς να μειώνει με νέο τρίποντο στο -4 (44-40 στο 17'). Η Βαλένθια διατήρησε το προβάδισμα της παρά την πίεση της Βιλερμπάν (+5, 47-42 στο 18'), με τους γηπεδούχους να κλείνουν το πρώτο ημίχρονο στο +3 (49-46).

Διατήρησε το προβάδισμα της η Βαλένθια, παρά την πίεση της Βιλερμπάν

Τόμπσον και Έντουαρντς διαμόρφωσαν το 52-48 στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με τον πόιντ - γκαρντ της Βαλένθια να επαναφέρει την διαφορά για την ομάδα του σε διψήφια επίπεδα (+12, 60-48 στο 22'). Η Βιλερμπάν απάντησε με ένα γρήγορο 4-0 σερί (60-52 στο 24'), με τους Παγιόλα και Άλστον να ροκανίζουν ακόμα περισσότερο την διαφορά (-5, 63-58 στο 25'). Οι φιλοξενούμενοι ειχαν αυξήσει την πίεση τους Μόργκαν και Τζάλοου μείωσαν σε απόσταση ενός τριπόντου την διαφορά (70-67 στο 28'), με τις «νυχτερίδες» να κλείνουν το τρίτο δεκάλεπτο στο +4 (75-71).

Αφεντικό του ματς η Βαλένθια, 2/2 στην διαβολοβδομάδα στον αστερισμό του Ντε Λαρέα

Ο Νιάνγκ μείωσε στο... καλάθι την διαφορά στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου (77-75), με τον Κάμερον Τέιλορ και τον Σέρχιο Ντε Λαρέα να αναλαμβάνουν δράση για το +11 της Βαλένθια (86-75 στο 34'). Οι παίκτες του Σάντσες Μαρτίνεζ έφεραν το ματς στα μέτρα τους, με τον Άλστον να κάνει ότι μπορεί από πλευράς Βιλερμπάν προκειμένου να παραμείνει η ομάδα του στο παιχνίδι (86-79 στο 35'). Ο Σέρχιο Ντε Λαρέα έκανε πράγματα και θαύματα (23π. 5/7τρ.) η Βαλένθια έστειλε την διαφορά στο +15 (94-79), βάζοντας τέλος στις όποιες ελπίδες των φιλοξενούμενων για διπλό. Το τελικό σκορ 103-94 φανερώνει την εικόνα της αναμέτρησης, με την ισπανική ομάδα να φτάνει στο 2/2 στην διαβολοβδομάδα.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 49-46, 75-71, 103-94.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης