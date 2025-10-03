Σιγάλας: «Πρέπει να υπεραποδίδουμε σε κάθε αγώνα»

Ο Ηρακλής υποδέχεται το απόγευμα του Σαββάτου τον Προμηθέα (4/10, 19:00) στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Stoiximan Greek Basketball League.

Ο Γιώργος Σιγάλας υπολογίζει σε όλους τους διαθέσιμους παίκτες του, με τον Ηρακλή να ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του με μια μεσημεριανή προπόνηση, ενώ το πρόγραμμα ξεκίνησε με την ανάλυση του αντιπάλου, με τη χρήση βίντεο.

Για το ματς ο προπονητής του Ηρακλή σημείωσε: «Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν, πάρα πολύ σημαντικό για μας, ανάμεσα σε δύο ομάδες, οι οποίες έχουν διαφορετικούς στόχους. Έτσι έχουν φτιαχτεί, έτσι κι αλλιώς.

Εμείς ξέρουμε ότι θα πρέπει να υπεραποδίδουμε σε κάθε αγώνα, αν θέλουμε να φέρνουμε θετικά αποτελέσματα. Έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες, έχω εμπιστοσύνη στο πλάνο. Όσο πιο συγκεντρωμένοι θα είμαστε, όσο περισσότερη ενέργεια θα έχουμε και θα παίξουμε ομαδικά, τόσο περισσότερες πιθανότητες θα έχουμε να τελειώσουμε την αναμέτρηση νικητές».