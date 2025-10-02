Όταν η Ρεάλ ανέβασε ταχύτητα, ο Ολυμπιακός τα έσπασε, δεν είχε καθαρό μυαλό και καλές αποφάσεις και έχασε με 12π στη Μαδρίτη (89-77) καθώς η απουσία ενός μεγάλου γκαρντ ήταν εμφανής.

Διπρόσωπος ο Ολυμπιακός στην Μαδρίτη. Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν σοβαροί και πειθαρχημένοι στο πρώτο μέρος και κυρίως στο πρώτο δεκάλεπτο που είχε ρεσιτάλ ευστοχίας, ωστόσο στο δεύτερο μέρος ένα επιθετικό «μπλακ-άουτ» και η έλειψη ενός γκαρντ που να δίνει σκορ έφεραν την ήττα από την «βασίλισσα» (89-77).

Η Ρεάλ πέτυχε την πρώτη της νίκη στην διοργάνωση (1-1), μετά την ήττα στην Βίρτους, με τους Πειραιώτες να γνωρίζουν την πρώτη τους ήττα μετά το διπλό στην Μπασκόνια.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε φοβερό ρυθμό στο πρώτο μέρος, σκόραρε 53 πόντους, ωστόσο στην επανάληψη έμεινε μόλις στους 26 (!) πόντους, με την ζημιά να γίνεται στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου. Το αξιοσημείωτο είναι ότι οι Πειραιώτες εκκίνησαν την αναμέτρηση με 7/8τρ. στην πρώτη περίοδο και ολοκλήρωσαν το ματς με 8/27τρ.

Ο Ντόρσεϊ που οργίασε στο πρώτος μέρος, σίγησε ωστόσο στην επανάληψη μετρώντας 20 πόντους με 6/13 σουτ. Διψήφιος αλλά στα χαμηλά ο Σάσα Βεζένκοφ με 13 πόντους με 9 ριμπάουντ, στους 14π. σταμάτησε ο Φουρνιέ με αρκετές κακές επιλογές. Καλή παρουσία από τον Μιλουτίνοφ με 10 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Χεζόνια έκανε ζημιά στους «ερυθρόλευκους» με τον Κροάτη φόργουορντ να μετρα 18 πόντους. Θετική εμφάνιση από τον Γκάμπριελ Ντεκ με 13 πόντους και 6 ριμπάουντ, πληθωρικός Καμπάτσο με 9 πόντους και 8 ασίστ.

Ασύλληπτη «τρίποντη» παράσταση από τον Ολυμπιακό, με σεληνιασμένο Ντόρσεϊ

Με συνταγή.. Μπασκόνι μπήκε ο Ολυμπιακός στην Μαδρίτη με τον Ντόρσεϊ να συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε. Ο διεθνής γκαρντ με 2/2τρ. έγραψε το 2-6, με τους «ερυθρόλευκους» να εκτελούν με εξαιρετικά ποσοστά από τα 6.75μ. (3/3τρ. 4-9 στο 2’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έκαναν ότι ήθελαν στην Movistar Arena, ο Ντόρσεϊ βρισκόταν στην ζώνη του λυκόφωτος, φτάνοντας ήδη τους 10π. για το +9 των Πειραιωτών (16-25 στο 5’). Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επιβάλει τον ρυθμό τους, εκτελούσαν με εξωφρενικά ποσοστά από το τρίποντο (5/5τρ.) έδωσαν διψήφια διαφορά στο προβάδισμα τους (+12, 11-23 στο 7’). O Παπανικολάου ήρθε από τον πάγκο δίνοντας λύσεις και αυτός από τα 6.75μ. (7/7τρ.), με τον Ολυμπιακό να κλείνει στο +10 (19-29) το πρώτο δεκάλεπτο σε μια ασύλληπτη «τρίποντη» παράσταση.

Έβγαλαν αντίδραση η Μαδριλένοι ,διατήρησε το υπέρ του προβάδισμα ο Ολυμπιακός

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας όπως συνηθίζει παρέταξε την second unit στο δεύτερο δεκάλεπτο, με την Ρεάλ να βγάζει περισσότερη ένταση, μειώνοντας στο -4 (27-31). Ο Φουρνιέ βρήκε 5 σερί πόντους (27-36 στο 13’), με τον Γιουλ να δίνει επιθετικές λύσεις (6π.) για το 32-36 στο 24’ Τα δυο γρήγορα φάουλ του Χολ ανάγκασαν τον Μπαρτζώκα να επιστρατεύσει τον Κώστα Αντετοκούνμπο, με τον Ουόρντ να «τρέχει» το παρκέ και τους «ερυθρόλευκους» να διατηρούν την διαφορά τους σε επίπεδα ασφαλείας (+9, 35-44 στο 16’). To σύνολο του Σκαριόλο έβγαλε αντίδραση και με επιμέρους 10-1 έφερε το ματς στον πόντο (44-45 στο 18’), αναγκάζοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλέσει άμεσα ταίμ-άουτ. Οι Πειραιώτες αφυπνίστηκαν, έτρεξαν σερί 6-0 για το 44-51, με τους «ερυθρόλευκους» να κλείνουν το ημίχρονο στο +6 (47-53).

Έφερε σε ισορροπία το ματς ο Χεζόνια, αντέδρασε με Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός

Με τρίποντο του Φελίζ μπήκε η Ρεάλ στο τρίτο δεκάλεπτο (50-53), με την «βασίλισσα» να παραμένει σε απόσταση αναπνοής από τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν σκοράρει μόλις 4π. σε 3’ με τον Χεζόνια να φέρνει το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία ύστερα από αρκετή ώρα (57-57 στο 24’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν χάσει την συγκέντρωση τους, με τον Αμπάλδε να βάζει με τρίποντο για πρώτη φορά τους Μαδριλένους μπροστά στο σκορ (62-61 στο 25’). Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ έβαλαν και πάλι μπροστά τους Πειραιώτες (64-67 στο 27’), με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να κυκλοφορούν εξαιρετικά την μπάλα, κλείνοντας την Τρίτη περίοδο στο +5 (64-69).

Επιθετικό μπλάκ-άουτ των «ερυθρολεύκων», κυριάρχησε και πήρε την πρώτη της νίκη η Ρεάλ

Χωρίς σκορ στα πρώτα δυο λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου έμεινε ο Ολυμπιακός, με την Ρεάλ να το εκμεταλλεύεται φέρνοντας στα ίσα το ματς (69-69) και τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλεί άμεσα τάιμ-άουτ. Οι «ερυθρόλευκοι» αδυνατούσαν να βρουν σκορ, με τον Γκαρούμπα να βάζει μπροστά την Ρεάλ, ανεβάζοντας το σερί της στο 7-0 (71-69 στο 35'). Ο Φουρνιέ έπαιρνε όλες τις κακές επιλογές, κάνοντας δυο συνεχόμενα λάθη και αντιαθλητικό παράλληλα, με τους γηπεδούχους να ανεβάζουν το προβάδισμα στο +5 (74-69) και τον Γάλλο γκαρντ να σπάει το ρόδι στην τέταρτη περίοδο για τους Πειραιώτες για το 74-71. Ουόκαπ και Καμπάτσο με ζευγάρι βολων διαμόρφωσαν το 76-73, με τον Χεζόνια να γράφει το 78-73 με καθοριστικό καλάθι. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα αδυνατούσαν να βρουν σκορ, έχαναν την μια επίθεση μετά την άλλη, με τον Καμπάτσο να γράφει το 80-73 με τον Ταβάρες να καρφώνει για το 82-73, βάζοντας τέλος στις όποιες ελπίδες του Ολυμπιακού για διπλό. Ο Φουρνιέ με 2/3β. έκανε το 82-77, με τους Μαδριλένους να δίνουν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους (+12, 89-77).

Τα δεκάλεπτα: 19-29, 47-53, 64-69, 89-77.

