Η ασταμάτητη «πράσινη» μηχανή και το «κλειδί» της άμυνας

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε 87 πόντους με 4 ελίτ παίκτες να είναι εκτός εξίσωσης κι έδειξε ένα δείγμα από το αστείρευτο επιθετικό ταλέντο που διαθέτει. «Κλειδί» η άμυνα. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Κάθε πρεμιέρα κρύβει εκπλήξεις. Οι «πράσινοι» ωστόσο απέναντι στην Μπάγερν με 6-7 λεπτά πολύ ποιοτικού μπάσκετ κατάφεραν να πάρουν μία διαφορά, να ελέγξουν το ματς και να φτάσουν στη νίκη. Μία επικράτηση που ήρθε με 87 πόντους.

Κι αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν σκεφτεί κάποιος πως απουσίαζαν οι Ματίας Λεσόρ και Τζέντι Όσμαν, την ίδια στιγμή που ο Τι Τζέι Σορτς δεν ήταν ακόμα 100% έτοιμος από την βαριά ίωση που πέρασε και ο Μάριους Γκριγκόνις επέστρεψε στην δράση μετά από 344 μέρες.

Η επιθετική σούμα χωρίς τους πόντους 4 παικτών που ανήκουν την ελίτ έγραψε 87. Νούμερο που αποδεικνύει το τι είναι ικανός να κάνει φέτος ο Παναθηναϊκός επιθετικά. Ειδικά όταν ο Αταμάν υποστηρίζει ότι η ομάδα είναι στην παρούσα φάση στο 50%. Αλλά αυτό θα το δείξει και η πορεία.

Είναι λογικό πως οι «πράσινοι» ακόμα δεν έχουν δέσει. Και είναι φυσιολογικό όταν δεν μετράνε ούτε καν 10 μέρες προπόνησης -κι αυτές όχι όλοι μαζί- και έχουν παίξει μόνο ένα παιχνίδι. Προφανώς και χρειάζεται χρόνος ακόμα, αλλά οι νίκες σε αυτή τη φάση είναι που θα κάνουν τη διαφορά στο τέλος, αφού στην εκκίνηση της σεζόν οι εκπλήξεις που θα υπάρξουν θα είναι αρκετές. Όπως αυτή της Βίρτους Μπολόνια απέναντι στη Ρεάλ.

Το «κλειδί» σε όλο αυτό είναι η άμυνα. Αυτή είναι που θα κάνει ακόμα πιο αισθητή τη διαφορά, αφού στην επίθεση είναι δύσκολο να καταφέρει μία ομάδα να σταματήσει τον Παναθηναϊκό. Κι αν οι ίδιοι οι «πράσινοι» βρουν τη χημεία τους και γίνουν πιο σκληροί στην άμυνα, τότε θα κάνουν ακόμα πιο εύκολη τη ζωή τους.

Ίσως την πιο δύσκολη αποστολή την έχει ο Εργκίν Αταμάν. Και φάνηκε από την αρχή. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης έμεινε εκτός 12άδας και ο Βασίλης Τολιόπουλος δεν έπαιξε δευτερόλεπτο. Δύο παίκτες πρωταγωνιστές στην Εθνική, που έφτασαν στην τρίτη θέση της Ευρώπης.

Όσο για τον Σαμοντούροβ; Ο Αταμάν τα είχε πει από την περασμένη χρονιά. Δεν του τράβηξαν τα δύο τεσσάρια του; Τράβηξε χωρίς δεύτερη σκέψη τον νεαρό άσο από τον πάγκο, τον έριξε στο glass floor σε σημείο που το ματς ήταν ακόμα «ζωντανό» και ο μικρός τον δικαίωσε και πάλι.

Και μπορεί ο Ναν να έκανε μαγικά στο παρκέ για ακόμα μία φορά, αλλά κατά την προσωπική μου άποψη MVP του ματς ήταν ο Ρογκαβόπουλος. Ο «Ρόγκα» έκανε τα πάντα στο γήπεδο και σε άμυνα και σε επίθεση κι έδειξε πως με το «καλημέρα» έχει «κολλήσει» στο μπάσκετ του Αταμάν. Μία κίνηση ματ του «τριφυλλιού» το καλοκαίρι.

Όλα αυτά είναι που αναδεικνύουν τον Παναθηναϊκό σε μία επιθετική μηχανή, με παίκτες τεράστιας ποιότητας που μπορούν να κάνουν τα πάντα στο γήπεδο. Κι όταν δέσουν ακόμα περισσότερο και βρουν την κατάλληλη χημεία και τις συνεργασίες τους τα πράγματα θα γίνουν ακόμα καλύτερα. Ήταν μόνο η αρχή της σεζόν...