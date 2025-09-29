ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Ολοκληρώθηκε η αποστολή εγγράφων στην πλευρά Μυστακίδη, σε εξέλιξη και ο νομικός έλεγχος»

Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για το ενδιαφέρον εξαγοράς από τον Τέλη Μυστακίδη και τη διαδικασία που ακολουθείται.

Αναλυτικά:

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ό,τι ολοκληρώθηκε η αποστολή όλων των εγγράφων που ζητήθηκαν από την εταιρία ορκωτών ελεγκτών, που θα διενεργήσει τον οικονομικό και φορολογικό έλεγχο της ΚΑΕ, για λογαριασμό του κ.Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Από τις 22 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία άνοιξε την πλατφόρμα η εταιρία των ορκωτών λογιστών, έχουν αποσταλεί περισσότερα από 1.000 αρχεία, προκειμένου ο οικονομικός έλεγχος να πραγματοποιηθεί με τον πλέον άρτιο και αποτελεσματικό τρόπο.

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και ο νομικός έλεγχος, από τις νομικές υπηρεσίες που εκπροσωπούν τις δύο πλευρές.

Αντιλαμβανόμαστε την απολύτως λογική επιθυμία των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για πληροφόρηση. Προς αυτήν την κατεύθυνση καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η ενημέρωση να είναι λιτή, ουσιαστική και έγκυρη.