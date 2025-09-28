Τα συγχαρητήρια του Παναθηναϊκού στον Ντούσκο για το χρυσό μετάλλιο (pic)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας.

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας που γίνεται στη Σανγκάη ο Στέφανος Ντούσκος κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο.

Μετά τη σπουδαία επιτυχία του, ο Παναθηναϊκός AKTOR του έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια με μία ανάρτηση στα social media.

«Συγχαρητήρια Στέφανε για την κατάκτηση της κορυφής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα!» έγραψε η «πράσινη» ΚΑΕ.

Δείτε την ανάρτηση: