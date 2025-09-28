Τα συγχαρητήρια του Παναθηναϊκού στον Ντούσκο για το χρυσό μετάλλιο (pic)

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας που γίνεται στη Σανγκάη ο Στέφανος Ντούσκος κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο.
Μετά τη σπουδαία επιτυχία του, ο Παναθηναϊκός AKTOR του έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια με μία ανάρτηση στα social media.
«Συγχαρητήρια Στέφανε για την κατάκτηση της κορυφής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα!» έγραψε η «πράσινη» ΚΑΕ.
Δείτε την ανάρτηση:
Συγχαρητήρια Στέφανε για την κατάκτηση της κορυφής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα! 🏆🇬🇷#paobcaktor https://t.co/EOYSWupT36— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 28, 2025