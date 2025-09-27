Μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών του υποχρεώσεων, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 94-82 την Pelister Bitola.

Αυτό ήταν το τελευταίο φιλικό για τον Δικέφαλο, με τον Coach Jure Zdovc να βγάζει χρήσιμα συμπεράσματα.

O ΠΑΟΚ ξεκίνησε τον αγώνα με τους: Φίλλιο, Jackson, Zάρα, Melvin και Jones και είχε από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ. Προηγήθηκε 12-9 στο 5ο λεπτό και 24-23 στη λήξη της πρώτης περιόδου.

Στα μέσα της δεύτερης περιόδου ο ΠΑΟΚ δημιούργησε για πρώτη φορά διαφορά 8 πόντων (39-31 στο 15’), έφτασε και σε διψήφια διαφορά (51-41 στο 17’30’’), ωστόσο η Pelister μείωσε στους 5 (56-51) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ο ΠΑΟΚ διατηρώντας τον έλεγχο στο παιχνίδι, προηγήθηκε με διαφορά 15 πόντων (70-55), αλλά η Pelister μείωσε 75-66 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Η διαφορά μειώθηκε ακόμη περισσότερο στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου (79-76 στο 32’30’’). Ο ΠΑΟΚ «έτρεξε» ένα σερί 8-2 στα επόμενα τέσσερα λεπτά, προηγήθηκε 87-78 (36’30’’) και ανέβασε ξανά τη διαφορά πάνω από τους 10, φτάνοντας στη νίκη.

Με τον ΠΑΟΚ δεν αγωνίστηκε ο Stephen Brown λόγω ενοχλήσεων στο δεξί γόνατο. Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις τη Δευτέρα (29/9).

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 56-51, 75-66, 94-82

ΠΑΟΚ: Melvin 9 (1), Κόνιαρης 13 (2), Σλαφτσάκης, Ζάρας 8 (2), Jackson 11 (1), Jones 16 (2), Περσίδης 9 (3), Ιατρίδης, Φίλλιος 5 (1), Moore 8, Dimsa 15 (2).

Pelister Bitola: Bracy-Davis 20 (1), C.J Wilson 6 (2), Stojanovski 6, Malesevic 16, Krstveski 4, Najdovski, Mitrevski 10 (1), Sozovski, Markovski, Dimitrovski, Price 7 (1), L.Wilson 13.