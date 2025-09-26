Η Μπάγερν Μονάχου μετά την πρώτη περίοδο... σοβάρεψε και δε δυσκολεύτηκε να επικρατήσει με 93-77 απέναντι στην Γιένα.

Η Μπάγερν Μονάχου αναμετρήθηκε με την Γιένα για την πρεμιέρα της στο γερμανικό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ δεν μπήκε καλά στον αγώνα (21-23) αλλά από την δεύτερη περίοδο και μετά... πάτησε το γκάζι. Πήγε στο ημίχρονο με το υπέρ της 48-47, στο τρίτο δεκάλεπτο ανέβασε τη διαφορά στους 8 (70-62) και τελικά επικράτησε με 93-77.

Για τους νικητές ο Λούσιτς τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ ο Ράταν-Μέις ολοκλήρωσε το ματς με 17 πόντους, 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Από την άλλη, ο Νταν-Μάρτιν μέτρησε 20 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο και ο Ουάσινγκτον προσέθεσε 15 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 48-47, 70-62, 93-77

Τα στατιστικά του αγώνα.