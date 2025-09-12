Σπανούλης: «Πάμε για το μετάλλιο, θα είναι μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας» - Υπερασπίστηκε Γιάννη, Σλούκα, Παπανικολάου

Ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στα πολλά λάθη (22) της Ελλάδας κόντρα στην Τουρκία στον ημιτελικό του Eurobasket, ενώ υπερασπίστηκε τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα και Κώστα Παπανικολάου.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε ο Έλληνας ομοσπονδιακός τεχνικός:

«Συγχαρητήρια στην Τουρκία, έπαιξε καλύτερα. Εμείς κάναμε το χειρότερο παιχνίδι μας, με πολλά λάθη, ανώριμα λάθη. Η ενέργεια και το πλάνο μας ήταν διαφορετικά, δεν τα εκτελέσαμε, αλλά μπορεί να γίνει στον καθέναν. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και πρέπει να επικεντρωθούμε στο επόμενο μεγάλο παιχνίδι. Είμαστε στο τέλος και είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι για μας, ώστε να πάρουμε ένα μετάλλιο.

Το πλάνο μας ήταν να μην δεχτούμε πόντους από κοψίματα off ball και δεχτήκαμε 20 πόντους τέτοιους. Χάσαμε 22 κατοχές από τα λάθη μας και όχι μόνο αυτό, αλλά δώσαμε στην Τουρκία την ευκαιρία να τρέξει και να πετύχει εύκολους πόντους. Η συγκέντρωσή μας δεν ήταν εκεί, συμβαίνει, είχαμε τη χειρότερη μέρα μας. Τώρα πρέπει να πάμε για ένα μετάλλιο, που θα είναι μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας».

Η Τουρκία βάζει τα σουτ, έχουν τον Σενγκούν που μπορεί να πασάρει καλά, έχουν πολύ αθλητικά γκαρντ που μπορούν να παίξουν καλή άμυνα, έχουν μέγεθος, κάνουν καλά hedge out οι ψηλοί τους, κλείνουν τις γωνίες πάσας και εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη γρήγορη πάσα. Κρατούσαμε πολύ την μπάλα και κάναμε πολλά λάθη. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, έπαιξαν πολύ καλύτερα από μας.

Όλη η αμυντική λειτουργία ήταν πάνω του. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι άνθρωπος, παρότι δεν κάνει γήινα πράγματα σε αυτό το τουρνουά. Είναι εκπληκτικός, ο ηγέτης μας μαζί με Σλούκα και Παπανικολάου. Είμαι ευλογημένος που είμαστε μαζί και εκπροσωπούμε τη χώρα μας. Έτυχε να κάνει ένα κακό παιχνίδι, αλλά πιστεύω θα είναι έτοιμος για την Κυριακή.

Η Φινλανδία παίζει με πολλή ενέργεια, σουτάρουν πολύ, κινούν την μπάλα γρήγορα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι.

Δεν είναι απογοήτευση να είσαι στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης μετά από 16 χρόνια. Η Τουρκία έπαιξε καλύτερα, κέρδισε και εμείς θα πρέπει να έχουμε ενέργεια για την Κυριακή. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτός ο αγώνας και αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα».

