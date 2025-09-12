Επίδειξη δύναμης και ποιότητας από την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η Γερμανία με οδηγό τον εκπληκτικό Σρέντερ (26π., 12ασ.) επικράτησε της μαχητικής Φινλανδίας με 98-86 και πέρασε στον τελικό του Eurobasket (14/9, 21:00). Εκεί, θα περιμένει τον νικητή του αποψινού Ελλάδα - Τουρκία (21:00).

Μία θέση στο βάθρο για δεύτερο συνεχόμενο Eurobasket εξασφάλισε η Γερμανία, που παίζοντας τρομερό μπάσκετ και ελέγχοντας το παιχνίδι σε όλη τη διάρκειά του, μπήκε στον μεγάλο τελικό. Ο Ντένις Σρέντερ τελείωσε το ματς με 26 πόντους (4/9τρ, 2/6διπ., 10/10β.) και 12 ασίστ, έχοντας μοιράσει τις 7 από το πρώτο δεκάλεπτο. Από κοντά ο Φραντζ Βάγκνερ με 22 πόντους, ενώ 12 πρόσθεσε ο Τρίσταν Ντα Σίλβα με 3/5 τρίποντα.

Για τη Φινλανδία, που το πάλεψε όσο μπορούσε, ο Λάουρι Μάρκανεν έμεινε σχετικά χαμηλά με 16 πόντους (6/17 σουτ), με τον Ολιβιέ Ενκαμούα να βάζει 21 πόντους και να μαζεύει 9 ριμπάουντ, ενώ ο Μίκα Μούρινεν είχε 12 πόντους. Θα τα δώσει όλα η Φινλανδία στον μικρό τελικό (14/9, 17:00) για το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση.

Από την άλλη πλευρά η Γερμανία κατακτάει το τέταρτο μετάλλιό της σε Eurobasket (1993, 2005, 2022), πιάνοντας στην 9η θέση των περισσοτέρων μεταλλίων τη Ρωσία και την Πολωνία. Σε τελικό ξανά οι Γερμανοί μετά το 2005, όταν στο Βελιγράδι τότε είχαν πάρει το ασημένιο μετάλλιο, με την Ελλάδα να στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Δυνατά στην αρχή οι Φινλανδοί, «ξύπνησαν» Σρέντερ και Βάγκνερ για το +19

Με τους Γιάντουνεν και Λιτλ να πρωταγωνιστούν στο ξεκίνημα του αγώνα, η Φινλανδία αιφνιδίασε κάνοντας το 4-9 και ο Γκράντισον με πέντε δικούς του πόντους σημείωσε και το 6-14. Εκεί, «ξύπνησε» ο Σρέντερ, ο οποίος σκοράροντας αρχικά και μοιράζοντας στη συνέχεια ιδανικά κάθε μπάλα από τα χέρια του, φτάνοντας πολύ γρήγορα τις 6 ασίστ και οδηγώντας την ομάδα του στο 21-18. To ματς είχε αποκτήσει από νωρίς φρενήρη ρυθμό, οι Φινλανδοί έκαναν λάθη (5), οι Γερμανοί έτρεχαν και με τον Τίμαν να συνεισφέρει στο σκορ, έγινε το 29-21, αλλά οι Ενκαμούα και Μάρκανεν μείωσαν στο 30-26 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια δεν έδειχνε διατεθειμένη να ρισκάρει οτιδήποτε, όπως απέναντι στη Σλοβενία στον προημιτελικό και έτσι θέλησε να ανεβάσει κι άλλο την ένταση στο παιχνίδι της. Με πιεστική άμυνα και τον Βάγκνερ να βάζει 9 πόντους σε πέντε λεπτά, η Γερμανία δημιούργησε επιμέρους σκορ 16-2, κάνοντας το 46-28. Οι Σκανδιναβοί έδειχναν να χάνουν το... μυαλό τους, ο Λάσι Τουόβι μάλιστα δέχθηκε τεχνική ποινή και ο Βάγκνερ με νέο τρίποντο έβαλε την ομάδα του σε θέση ισχύος με απόσταση 19 πόντων (49-30). Ένα μικρό ξέσπασμα των Φινλανδών κατέβασε τη διαφορά, με τον Μούρινεν να μειώνει με τρίποντο στο 52-39, αλλά η Γερμανία ήταν... πυραυλοκίνητη. Τρέχοντας και εκτελώντας διαδοχικά από τα 6,75μ. με Βάγκνερ (20π.), Σρέντερ και Τρίσταν Ντα Σίλβα έκλεισε το ημίχρονο στο 61-47, έχοντας 8/16 τρίποντα.

This is the "Wagner" game.



Franz Wagner drops 20 points at the half for Germany 🇩🇪#EuroBasket pic.twitter.com/fDQyUDyHuL — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025

Πλησίασε στο -9 η Φινλανδία, ο Σρέντερ όμως ήταν εκεί για τη Γερμανία

Βάλτονεν και Μάρκανεν δημιούργησαν ελπίδες στην ομάδα τους (61-52), αλλά ο Σρέντερ με τρίποντο και μετά με την 10η ασίστ του και το τρίποντο του Ομπστ φρόντισαν να τις... κόψουν, διαμορφώνοντας το 70-52. Οι... πεισματάρηδες Φινλανδοί πάντως δεν εγκατέλειπαν. Με τρίποντο του Μάρκανεν και ένα σερί 0-11 που ακολούθησε με Ενκαμούα, Βάλτονεν και Μαξούνι μπούσταραν την ψυχολογία τους, και βλέποντας τη διαφορά να πέφτει σε μονοψήφιο αριθμό και στο 77-71, πίστευαν στην ανατροπή. Το φινάλε της τρίτης περιόδου βρήκε τη Γερμανία στο 81-73, αφού Σρέντερ και Λο έδωσαν μία μικρή επιθετική ανάσα.

Το ίδιο σενάριο συνεχίστηκε και στο τέταρτο μέρος της αναμέτρησης: Η Φινλανδία κυνηγούσε, αλλά η Γερμανία φρόντιζε να κρατάει απόσταση ασφαλείας, ελέγχοντας την κατάσταση. Ο Τάις πρόσφερε λύσεις στη ρακέτα για το 86-73, οι Σκανδιναβοί δε σκόραραν ούτε από τις βολές για πέντε λεπτά (0/6τρ., 0/1διπ., 2/4 βολές) και έτσι η Γερμανία με τρίποντο του Ομπστ πήγε στο 90-75. Ακόμα δύο τρίποντα από Σρέντερ και Τρίσταν Ντα Σίλβα σφράγισαν επί της ουσίας τη νίκη-πρόκριση (96-80) στο 36', με τη Φινλανδία να μην μπορεί να αντιδράσει...

Σε λίγο περισσότερα...

Τα δεκάλεπτα: 30-26, 61-47, 98-86

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.

