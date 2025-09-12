Ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία της Ζαλγκίρις οι Λιθουανοί διεθνείς

Οι διεθνείς παίκτης της Ζαλγκίρις ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με τη Λιθουανία κι ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία της ομάδας στην Τουρκία.

Οι Ντεϊβίντας Σιρβίντις, Αζουόλας Τουμπέλις, Λαουρίνας Μπιρούτις και Άντριους Ουλτσίσκας τελείωσαν τις υποχρεώσεις τους με τη Λιθουανία στο Εurobasket, μετά την ήττα από την Ελλάδα, και ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία της Ζαλγκίρις.

Οι 4 διεθνείς δεν επέστρεψαν στο Κάουνας, αλλά ταξίδεψαν για την Τουρκία, εκεί που βρίσκεται η αποστολή της λιθουανικής ομάδας για τα φιλικά στην περίοδο της προετοιμασίας.