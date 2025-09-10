Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν... αδιανόητος (39π., 10ρ., 7ασ.), αλλά μόνος και η Γερμανία μπήκε για άλλη μια φορά τα τελευταία χρόνια στην μπασκετική elite (99-91 τη Σλοβενία), «σφραγίζοντας» την πρόκριση στους «4» του EuroBasket. Αποστολή στη Λετονία.

Παιχνίδι σε υψηλό τέμπο που τα είχε όλα στη Ρίγα. Τεράστιους σταρ, εναλλαγές συναισθημάτων και προβαδισμάτων, διαιτητικά παράπονα, εντάσεις και ασταμάτητο trash-talking. Μέσα από το παραπάνω σκηνικό η Γερμανία, Παγκόσμια Πρωταθλήτρια το 2023 και 3η στην Ευρώπη το 2022, πήρε τη νίκη - πρόκριση στους «4» και επιβεβαίωσε πως ανήκει στην ευρωπαϊκή elite, λίγο πριν από το αντάμωμα με τη Φινλανδία (12/9, 17:00). Στην αντίπερα όχθη, το ταξίδι της Σλοβενίας στο φετινό τουρνουά ολοκληρώθηκε στους «8», με τον Λούκα Ντόντσιτς να αφήνει τα πάντα στο παρκέ.

Η Γερμανία για ακόμα ένα βράδυ δεν σούταρε καλά πίσω από τα 6,75μ. (9/30 3π.), όμως είχε τρόπο να ανεβάσει τον πήχη του σκορ και να ακολουθήσει όσα... τρελά έκανε ο "Luka Magic". Ο Φρανζ Βάγκνερ ήταν και πάλι εντυπωσιακός (23 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), με τον Ντένις Σρέντερ να τον ακολουθεί (20 πόντοι, 7 ασίστ). Εξαιρετική δουλειά από τον Ντάνιελ Τάις (15 πόντοι, 9 ριμπάουντ), που προσπάθησε να παίξει άμυνα και στον Ντόντσιτς, άλλαξε το μομέντουμ και πάλι ο Μαοντό Λο (11 πόντοι).

Σε ό,τι αφορά τον Λούκα, ο mega star των Λέικερς αποχαιρέτησε το τουρνουά με 39 πόντους (6/9 δίποντα, 5/16 τρίποντα, 12/15 βολές), 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ και ασταμάτητα παράπονα προς τους διαιτητές, καθώς έπαιζε με 4φ. από την αρχή της επανάληψης. Στα... ρηχά το supporting cast των Σλοβένων, με τον Κλέμεν Πρέπελιτς να αστοχεί σε πολύτιμες ευκαιρίες στο φινάλε (3/10 τρίποντα).

Εξαιρετικό ξεκίνημα των Σλοβένων με υψηλό τέμπο, τρίποντα, αλλά και... παράπονα

Ο προημιτελικός άρχισε με τεχνική ποινή στον Λούκα Ντόντσιτς από τα... αποδυτήρια (2'18'') και ο σούπερ σταρ των Σλοβένων έφτασε τα 2φ. νωρίς (6-7 το σκορ, 3'17''). Η ομάδα του Σέκουλιτς είχε πολλά παράπονα βλέποντας τον Φρανζ Βάγκνερ να πηγαίνει ξανά και ξανά στη γραμμή των βολών (12-11 στο 5', 7π. με 5/6β. ο Γερμανός σταρ), αλλά έμενε κοντά (17-17 στο 7'), παρά το άστοχο ξεκίνημα του "Luka Magic" (1/5 σουτ). Ο Άιζακ Μπόνγκα είχε αναλάβει το μαρκάρισμα του σταρ των Λέικερς, όμως χρεώθηκε και εκείνος με το 2ο φάουλ του στο 8'. Εκεί υπήρξε και η... αλλαγή δεδομένων. Μετά την αντικατάσταση του φόργουορντ της Παρτιζάν, ο Ντόντσιτς «ξεμπούκωσε» με διαδοχικά τρίποντα (17-20 και 19-25, 10π. ο Λούκα). Η Σλοβενία δεν άφησε το μυαλό της να... πειραχτεί από τις 10/11β. των Γερμανών και με σκορ από Πρέπελιτς και Νίκολιτς πήρε διψήφιο προβάδισμα στο φινάλε της 1ης περιόδου (21-32 με 10π. και 3ασ. του Λούκα).

Ντόντσιτς vs Γερμανίας σε ανταγωνιστικό προημιτελικό

Ο Ντόντσιτς πήρε «ανάσες» για 2' και επέστρεψε (23-34 στο 12') μαζί με τον Ντένις Σρέντερ. Σε εκείνο το σημείο η Γερμανία εκμεταλλεύτηκε ορισμένες άστοχες τρίποντες προσπάθειες των αντιπάλων της και με το δίδυμο Τάις (8π., 3ρ.) - Βάγκνερ (13π.) «ροκάνισε» την απόσταση (31-36 στο 15'). Μάλιστα, το τρίποντο - πέναλτι του Ομπστ «έγραψε» το 34-36, μετά την 4η ασίστ του Σρέντερ. Ο Χόλατζ στάθηκε άτυχος καθώς τραυματίστηκε (16'), οι Γερμανοί μετρούσαν 3/13 τρίποντα, όμως είχαν γυρίσει στον προημιτελικό για τα καλά (39-39 στο 17'). Ρυθμό, πάντως, είχε και ο απολαυστικός Ντόντσιτς (22 πόντοι), που στο 18' χρεώθηκε με το 3ο φάουλ του. Σε κάθε περίπτωση, το πρώτο ημίχρονο στη Λετονία ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, με τη Σλοβενία να προηγείται κόντρα στα... προγνωστικά (45-51 στο 20').

Κυρίαρχη η Σλοβενία παρά τα 4φ. του Ντόντσιτς - Τρίποντο ψυχολογίας από το κέντρο δια χειρός Τρίσταν Ντα Σίλβα

Στην αρχή της επανάληψης (22'13'') ο Ντόντσιτς θεώρησε πως έχει βρει γκολ - φάουλ, αλλά οι διαιτητές τον χρέωσαν με ένα μάλλον αυστηρό επιθετικό, το οποίο ήταν το 4ο του. Ο "Luka Magic"... φλέρταρε με την τεχνική ποινή, την οποία δεν δέχτηκε και λίγο αργότερα σκόραρε για το 49-55 (23'). Η Σλοβενία ήταν πολύ σκληρή και έριχνε... ξύλο στον Σρέντερ, την ώρα που η Γερμανία τα είχε «σπάσει» (4/18 3π. και 52-59 το σκορ). Ο Ντόντσιτς βρήκε σίδερο σε δυο σουτ από την περιφέρεια, αλλά οι συμπαίκτες του ήταν εκεί και με 10 επ. ριμπ. διατηρούσαν τον έλεγχο (56-63 στο 27'). Μία, δυο, τρίτη δεν θα υπήρχε: ο Ντόντσιτς έμεινε ελεύθερος και «εκτέλεσε» πίσω από τα 6,75μ. (61-68), με τους Γερμανούς να... ανακατεύουν την τράπουλα των παικτών δίπλα στους Σρέντερ - Βάγκνερ. Το 3π. του Πρέπελιτς έκανε το 64-73 (29', με τον Λούκα να κάθεται για λίγο στον πάγκο), αλλά στην τελευταία φάση του 3ου δεκαλέπτου ο Τρίσταν Ντα Σίλβα το... έσταξε πίσω από το κέντρο και οι Γερμανοί πήραν τα πάνω τους (70-74 στο 30').

Δεν άντεξε ο Λούκα, το πήραν οι πιο... γεμάτοι Γερμανοί

Στην αρχή της 4ης περιόδου ο Ντα Σίλβα μείωσε κι άλλο (72-74), ο Μαοντό Λο βρήκε γκολ - φάουλ και το σκηνικό άλλαξε (74-74 στο 31'), με τον Ντόντσιτς να επιστρέφει άρον άρον. Όμως, ο Ομπστ ευστόχησε σε τρίποντη «βόμβα» για το 77-74 και η Γερμανία άρχισε να νιώθει πιο καλά στη Ρίγα. Η σλοβενική... αφλογιστία διεκόπη με 2/2 βολές του Λούκα (77-76 στο 33') και με 7'09'' για το τέλος (79-76) ήταν η σειρά του Σρέντερ να γυρίσει στη «μάχη». Ωστόσο, ο Λο ήταν εκείνος που πήρε και έβαλε ένα μεγάλο σουτ για το 82-77 (34'). Στη συνέχεια, δύο σλοβενικά επιθετικά ριμπάουντ έφεραν νέες βολές του "Luka Magic" για το 82-79 και ο Βάγκνερ ξαναμπήκε στο ματς, έχοντας ξεκουραστεί για λίγο. Έπειτα, ο Νίκολιτς αποβλήθηκε με 5φ. στο 36' και ο Σρέντερ με 1/2β. διαμόρφωσε το 85-81. Προφανώς, τίποτα δεν είχε τελειώσει. Ο Όμιτς κάρφωσε για το 85-83, ο Βάγκνερ αστόχησε και ο Ντόντσιτς βρήκε ένα τεράστιο τρίποντο (85-86). Εξίσου σπουδαία, όμως, ήταν και η τρίποντη «απάντηση» του Σρέντερ σε μια ματσάρα (88-86 στο 37', 1ο εύστοχο 3π. του στο ματς). Ο Ντόντσιτς με 1/2β. για το 88-87 και ο Όμιτς έδωσε με «φτηνό» τρόπο βολές στον Τάις, που μόλις είχε επιστρέψει (89-87 στο 37' με 1/2β.).

Ο Ντόντσιτς σημάδεψε στο σίδερο προ του Γερμανού σέντερ, αλλά το ίδιο έκανε και ο Σρέντερ. Οι τυπικά γηπεδούχοι, όμως, μάζεψαν το 15ο επιθετικό ριμπάουντ τους και μαζί και την αποβολή του Άλεν Όμιτς με 5φ. (90-87, ξανά 1/2β. ο Τάις). Το γερμανικό double team στον Λούκα έβγαλε ελεύθερο τρίποντο στον Πρέπελιτς, που όμως δεν ήταν εύστοχο, όπως και το λέι απ του Σρέντερ στη συνέχεια. Μπαίνοντας στο τελευταίο τρίλεπτο ο Ντόντσιτς δεν πήρε το ξεκάθαρο φάουλ που του έγινε από τον Τάις και ο Λο με 2/2β διεύρυνε ξανά το γερμανικό προβάδισμα (92-87). Ο εξουθενωμένος Ντόντσιτς αστόχησε ξανά, αλλά οι Σλοβένοι πήραν το επιθετικό ριμπάουντ και ένα ζευγάρι βολών του Χρόβατ (92-89 στο 38').

Με 100'' για το τέλος ο Βάγκνερ ευστόχησε από μέση απόσταση (94-89), με τη Σλοβενία να αστοχεί ξανά για τρεις, αυτή τη φορά με τον Χρόβατ, έπειτα από καλή κυκλοφορία της μπάλας. Ο Μπόνγκα πήρε ένα -ακόμα- φάουλ, έβαλε 2/2β. στο 39' (96-89) και «κλείδωσε» την αγχωτική πρόκριση της Γερμανίας (99-91 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 21-32, 45-51, 70-74, 99-91.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.

