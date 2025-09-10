Για ένα ημίχρονο η Φινλανδία ήταν υπερηχητική κόντρα στη μαχητική Γεωργία και κρατώντας απόσταση ασφαλείας ως το τέλος, έφτασε στο τελικό 93-79 για να πάρει ιστορική πρώτη πρόκριση στην τετράδα του Eurobasket. Εκεί, περιμένει πλέον τον νικητή του αποψινού Γερμανία - Σλοβενία (21:00).

Μια Φινλανδία να την… πιεις στο ποτήρι! Οι παίκτες του Λάσι Τουοβί συνδύαζαν ουσία και θέαμα στο πρώτο ημίχρονο και με όπλο τα τρίποντά τους -τελείωσαν το ματς με 17/31- και την ταχύτητα στο παιχνίδι τους έφτασαν και σε διαφορές 20 πόντων. Το πάλεψε η Γεωργία, που πίστεψε στην ανατροπή, όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο έβγαλε κούραση και πολλά νεύρα, με τους Μπιτάτζε και Σενγκέλια να αποβάλλονται και να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον τελικό νικητή.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Μίκαελ Γιάντουνεν με 19 πόντους, ακολούθησε ο Λάουρι Μάρκανεν με 17 πόντους, ο Έντον Μαξούνι είχε 15 και ο Σάσου Σαλίν 14 με 4/6 τρίποντα. Από την άλλη πλευρά, ο Αλεξάντερ Μαμουκελασβίλι πέτυχε 22 πόντους, ο Ντούντα Σανάτζε 19 με 5/10 τρίποντα, ο Τόκο Σενγκέλια 18 και ο Γκόγκα Μπιτάτζε 14.

Έβαλε ταχύτητα, τρίποντα και ξέφυγε η Φινλανδία

Η εκκίνηση της Γεωργίας ήταν πιο δυναμική και με τους Σενγκέλια, Μπιτάτζε ήταν μπροστά με 5-7 και 8-10. Από την άλλη πλευρά απαντούσαν οι Γιάντουνεν και Μάρκανεν, βάζοντας τη Φινλανδία σε θέση οδηγού με 16-12, ενώ τα τρίποντα των Σαλίν και Ενκαμούα έκαναν το 22-13. Οι Σκανδιναβοί είχαν αποκτήσει ρυθμό από τα 6,75μ., Σαλίν και Γιάντουνεν έβαλαν ακόμα δύο τρίποντα (6/10 ομαδικά στο δεκάλεπτο) για να ανεβάσουν τη διαφορά στο +13 στο τέλος της πρώτης περιόδου (28-15).

Finland 🇫🇮 have come out FIRING 🔥



Finns have made SIX triples in the first quarter.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/YbLBjgT64U — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025

Η ταχύτητα των Φινλανδών έκανε τη… δουλειά, ο Μαξούνι με προσωπικό σερί 5 πόντων διαμόρφωσε το 33-18, αλλά η Γεωργία δε θα έπεφτε αμαχητί. Βγάζοντας σκληράδα μείωσε με Σανάτζε και Μαμουκελασβίλι σε 37-28, αλλά οι Φινλανδοί έμοιαζαν να βρίσκονται σε άλλο επίπεδο. Η είσοδος του Μούρινεν έδωσε φρεσκάδα, ενέργεια και θέαμα και με τα νέα τρίποντα των Σαλίν και Γιάντουνεν η Φινλανδία ξέφυγε με 50-32 και λίγο μετά με τα καρφώματα των Μάρκανεν και Γιάντουνεν με 57-37, προτού κλείσει το ημίχρονο στο 57-40 από το τρίποντο του Σανάτζε.

This kid is still in high-school. 🤯



Markkanen to Muurinen for the reverse alley-oop!#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/vbGdoMgEqc — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025

Πλησίασε στους 6 πόντους η Γεωργία, αλλά πλήρωσε κούραση και νεύρα

Ο Μάρκανεν έπιασε ξανά το +20 (62-42) για τη χώρα του, αλλά εκεί η Φινλανδία κόλλησε επιθετικά για ένα τρίλεπτο, με αποτέλεσμα η Γεωργία να μειώσει σε 62-49 και σε 67-55 με τον Μαμουκελασβίλι και τον Σενγκέλια. Οι Σκανδιναβοί έδειχναν να κάνουν… κοιλιά, με την ομάδα του Αλεξάνταρ Τζίκιτς να το εκμεταλλεύεται, πλησιάζοντας στο 71-62 της τρίτης περιόδου.

Μπιτάτζε και Μαμουκελασβίλι έφεραν τη Γεωργία ακόμα πιο κοντά στο σκορ (73-67), βάζοντας πίεση στους Φινλανδούς, που δε θύμιζαν σε τίποτα την εκρηκτική εικόνα του πρώτου ημιχρόνου.

GEORGIA ARE BACK.



Mamu steals and finishes to make this a 6-point game!#EuroBasket pic.twitter.com/g5WX82tlZY — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025

Το τρίποντο του Λιτλ (76-67) έδωσε ανάσα, όμως ακόμα πιο σημαντικός παράγοντας στην εξέλιξη του αγώνα αποτέλεσε η αποβολή του Μπιτάτζε με δεύτερο αντιαθλητικό φάουλ. Σενγκέλια και Μπάλντουιν κρατούσαν ζωντανή τη Γεωργία, όμως το τρίποντο-απάντηση του Σάλιν για το 84-74 στο 36’ έμοιαζε καθοριστικό. Ακολούθησε ακόμα ένα μεγάλο τρίποντο από τον Βάλτονεν (87-74) και έπειτα το σκληρό αντιαθλητικό φάουλ του Σενγκέλια, που τον έστειλε και αυτόν πρόωρα στα αποδυτήρια, με το παιχνίδι ουσιαστικά να ολοκληρώνεται σε εκείνο το σημείο. Το νέο τρίποντο του Μαξούνι έγραψε το 93-79 στο 1,5 λεπτό πριν το τέλος και τα πάντα είχαν πλέoν κριθεί…

Τα δεκάλεπτα: 28-15, 57-37, 71-62, 93-79

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.

