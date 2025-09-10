Επίσημο: Στην Ρεάλ Μαδρίτης ο Λάιλς

Σημαντική ενίσχυση για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τρέι Λάιλς.

Σε μία σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της προχώρησε η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Τρέι Λάιλς για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο 29χρονος έχει περάσει 10 σεζόν στο ΝΒΑ και έχει αγωνιστεί σε 662 παιχνίδια. Έχει παίξει με τους Γιούτα Τζαζ (2015-17), τους Ντένβερ Νάγκετς (2017-19), τους Σαν Αντόνιο Σπερς (2019-21), τους Ντιτρόιτ Πίστονς (2021-22) και τους Σακραμέντο Κινγκς (2022-25).

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε σε 69 ματς στην regular season μέτρησε 6,5 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 1,2 ασίτσ σε 19,6 λεπτά στο παρκέ και σε μία συμμετοχή στα play-offs σε 18 λεπτά είχε 5 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.