Το άθλιο ποσοστό της Λιθουανίας (και του Σιρβίντις) στο τρίποντο!

Παραδοσιακά οι Λιθουανοί είχαν πολύ καλούς σουτέρ, μέχρι τώρα, όμως, στο Ευρωμπάσκετ έχουν «σπάσει» τα καλάθια.

Να, λοιπόν, που αύριο το βράδυ θα βρούμε μπροστά μας την Λιθουανία στον δρόμο για την τετράδα του Ευρωμπάσκετ. Κερδίζουμε; Μπαίνουμε στην διαδικασία για μετάλλιο. Χάνουμε; Πάμε σπίτι μας.

Προφανώς στόχος μας είναι να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται στην διοργάνωση, κάτι, που εννοείται ότι επιθυμούν και οι Λιθουανοί. Οι τελευταίοι έχουν χάσει μόνο μία φορά στην διοργάνωση και πιο συγκεκριμένα από τους Γερμανούς. Και μάλιστα άνετα όπως μαρτυράει το 107-88. Από κει και πέρα, απέκλεισαν προχθές την Λετονία (88-79), ενώ στη πρώτη φάση κέρδισαν άνετα τη Μεγάλη Βρετανία (94-70) και το Μαυροβούνιο (94-67) και δύσκολα την Σουηδία (74-71) και την Φινλανδία (81-78).

Τι κάνει εκτός των άλλων πολύ μεγάλη εντύπωση για τη μέχρι τώρα πορεία των Λιθουανών; Το κάκιστο ποσοστό τους στα τρίποντα. Παραδοσιακά είχαν σπουδαίους σουτέρ και ένας από αυτούς ήταν ο τωρινός τους προπονητής, ο Ρίμας Κουρτινάτις.

Στο Ευρωμπάσκετ, όμως, πάνε από το κακό στο χειρότερο έξω από την γραμμή των 6,75. Πως όχι άλλωστε από την στιγμή, που έχουν 33/122 τρίποντα. Το οποίο σημαίνει 27%.

Και κάτι ακόμη αρνητικά εντυπωσιακό για τους αυριανούς μας αντιπάλους; Ο Ντεϊβίντας Σιρβίντις, που γενικά είναι πολύ καλός σουτέρ, έχει 3/25 τρίποντα. Με το πόδι να σούταρε, θα είχε βάλει περισσότερα.

Και μιλάμε για έναν παίκτη, που πέρυσι στην Ευρωλίγκα είχε 39%, ενώ στη καριέρα του κάπου εκεί κυμαίνεται το ποσοστό του.

Τι ελπίζουμε; Να μην αλλάξουν τα δεδομένα αυτά στο αυριανό παιχνίδι. Γενικά για την Λιθουανία και ειδικά για τον Σιρβίντις, που πριν από μερικά χρόνια είχε παίξει και στο ΝΒΑ με τους Πίστονς.

