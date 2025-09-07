Ο Γιάννης πήρε όλο το Ισραήλ και το έβαλε μέσα στο καλάθι, ο Σλούκας ήταν κομπιούτερ, ο Σάμο το κλειδί και η Ελλαδάρα με επιβλητική εμφάνιση (84-79) πέρασε άνετα στους «8», εκεί όπου θα βρει τη Λιθουανία. Αποστολή στη Ρίγα.

Η πρώτη αποστολή στη Ρίγα εξετελέσθη για την Εθνική Ομάδα, η οποία προκρίθηκε στα προημιτελικά του EuroBasket 2025 και ετοιμάζεται για... μάχη με τη Λιθουανία (9/9). Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, σε αντίθεση με τα παιχνίδια των Ομίλων, δεν σούταρε καλά πίσω από τα 6,75μ. (16%, 4/25 τρίποντα), όμως για άλλη μια φορά οι προσωπικότητές της ήταν εκείνες που έκαναν τη διαφορά. Ταυτόχρονα, οι διεθνείς έκαναν σπουδαία δουλειά στα ριμπάουντ, κατεβάζοντας 18 επιθετικά και κέρδισαν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να «στραβώσει» στην 3η περίοδο. Στην τελική ευθεία του αγώνα η ελληνική άμυνα ανέβασε την απόδοσή της και «σφράγισε» την πρόκριση, αποφεύγοντας τις «εκπλήξεις» που έπαθαν η Σερβία και η Γαλλία.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε από το... χέρι την «επίσημη αγαπημένη» για άλλο ένα βράδυ και δεν είχε αντίπαλο στο ζωγραφιστό. Ο "Giannis" συνεχίζει να «σπάει» τα κοντέρ και αυτή τη φορά μέτρησε 37 πόντους με 18/23 εντός πεδιάς και 10 ριμπάουντ. Επιπλέον, κομβικός ήταν για άλλη μια φορά και ο Κώστας Σλούκας (11π., 4ρ., 2ασ., 1κλ), που ξεχωρίζει όταν η Εθνική τον χρειάζεται σε αυτό το τουρνουά. «Κλειδί» και ο Κώστας Παπανικολάου, που μάλιστα ευστόχησε σε ένα κομβικό τρίποντο στο 38' (8π., 3ρ., 4ασ., 1κλ.).

Ωστόσο, πέραν των... συνηθισμένων πρωταγωνιστών, ειδική μνεία αξίζει στο πρώτο νοκ - άουτ του φετινού EuroBasket και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ. Ο 20χρονος φόργουορντ ήταν game changer (7 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα σε 16'), σε ένα σημείο που οι Ισραηλινοί είχαν πλησιάσει για τα καλά. Επιπλέον, σημαντική δουλειά έκανε και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (4π., 5ρ., 3ασ., 2κλ).

Από την άλλη, οι φόργουορντ του Ισραήλ δεν περιορίστηκαν (23π. ο Ντένι Άβντιγια, 14π. ο Ρόμαν Σόρκιν, 15π. ο Τόμερ Γκινάτ), αλλά η ομάδα του Αριέλ Μπείτ - Χαλάμι δεν μπορούσε να περιορίσει τον φοβερό και τρομερό Γιάννη και να παίξει άμυνα στη ρακέτα της (58π. η Ελλάδα στο ζωγραφιστό).

Ο Γιάννης «πετούσε», η Εθνική γνώριζε πως πρέπει να... σφίξει αμυντικά

Η Εθνική ξεκίνησε το νοκ - άουτ παιχνίδι με τους Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου, Γιάννη και διάθεση να τρέξει το γήπεδο (10-4 στο 3' και 12-6 στο 4'). Το πρόβλημα των πρώτων λεπτών εντοπιζόταν στην άμυνα στη ρακέτα, από την οποία οι Ισραηλινοί πήραν σκορ (7π. ο Τομέρ Γκινάτ) και ο Βασίλης Σπανούλης πέρασε στο παρκέ τον Θανάση Αντετοκούνμπο (16-12 στο 7'). Ο απίθανος Γιάννης έγινε διψήφιος από νωρίς (21-12 στο 7', 11π. ο "Greek Freak"), όμως η ομάδα του Αριέλ Μπεϊτ - Χαλάμι γύρισε άμεσα (21-17 στο 8'). Συνολικά, στην 1η περίοδο η Εθνική παρά τα 1/5 τρίποντά της έπαιζε σε υψηλό τέμπο και έβρισκε επιθετικές λύσεις, όμως γνώριζε ότι όφειλε να γίνει πιο συμπαγής αμυντικά (28-22 στο 10', 13π. με 6/7 ο Γιάννης).

Διατήρησε τον έλεγχο η Ελλάδα με Αντετοκούνμπο... on fire - Στο +9 (παρά τα 2/11 3π.) και με ανάγκη αμυντικής βελτίωσης

Τολιόπουλος, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης, Μήτογλου, Κώστας Αντετοκούνμπο, αλλά η Ελλάδα δεν είχε την ίδια επιθετική ορμή και οι Σλούκας - Γιάννης επέστρεψαν γρήγορα (31-27 στο 13'). Ο Γ. Αντετοκούνμπο ήταν... σταθερά αψεγάδιαστος, τελείωσε διαδοχικές φάσεις με άριστο τρόπο, βρήκε σκορ τόσο ανοιχτό γήπεδο όσο και σε set παιχνίδι με σερί καρφώματα και έκανε το 33-27 στο 14' και 41-34 στο 16' (21π. με 9/10 εντός πεδιάς ο "Giannis"). Ο Παπανικολάου πήρε τη θέση του Καλαϊτζάκη, ο Άβντιγια ευστόχησε για τρεις (41-37) και ο Ντόρσεϊ γύρισε με τη σειρά του στον αγώνα. Με 3'46'' για το ημίχρονο (43-37), ο "Kill Bill" έδωσε... ανάσες στον σπουδαίο "Greek Freak", η Ελλάδα βελτιώθηκε αμυντικά και το τρίποντο του Σλούκα «έγραψε» το πρώτο +11 της βραδιάς (50-39 στο 18'). Όπως και να 'χει, η «επίσημη αγαπημένη» έκανε... κουμάντο στο Α' Μέρος, παρά τα 2/11 τρίποντα, τις 4/9 βολές της και τους 18π. του Ισραήλ από το ζωγραφιστό (50-41 στο 20'). Ο Γιάννης στο ημίχρονο μετρούσε 21 πόντους (10/11 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 1/2 βολές), 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Το Ισραήλ απείλησε - Σλούκας και «κλειδί» Σαμοντούροβ κράτησαν την Ελλάδα σε απόσταση ασφαλείας

Στην επανάληψη ο Σπανούλης χρησιμοποίησε τον Τολιόπουλο (αντί του Σλούκα) δίπλα στους υπόλοιπους starters, αλλά το Ισραήλ γύρισε για τα καλά στη διεκδίκηση του αγώνα. Οι Άβντιγια (13π.) - Σόρκιν (12π.) βρήκαν ρυθμό (54-51 στο 23') και ο Σλούκας επέστρεψε στο ματς. Παράλληλα, ο Σαμοντούροβ πήρε χρόνο στη θέση «4». Ο Γιάννης έφτασε τους 27π. (αλλά και τα 5λ.), η ελληνική άμυνα συνέχιζε να μην βρίσκει ούτε τρίποντα (2/14 3π.), ούτε αμυντικά stops και το παιχνίδι πήγε στο καλάθι (60-58 στο 27'). Τότε ο Σλούκας νίκησε τον Λέβι, ολοκλήρωσε το γκολ - φάουλ και έδωσε «ανάσα» στην Εθνική (63-58 στο 27'). Η «γαλανόλευκη» σε εκείνο το σημείο... έτρεξε ένα play για τον «Σάμο», ο οποίος δεν δίστασε και το «έσταξε» πίσω από τα 6,75μ. για το +8 (66-58 στο 28'). Κώστας Αντετοκούνμπο και Καλαϊτζάκης μπήκαν στον αγώνα, βοήθησαν σε άμυνα και ριμπάουντ και το τρίτο δεκάλεπτο, στο οποίο η Εθνική... έπαιξε με τη φωτιά, «έκλεισε» με θετικό τρόπο (67-59 στο 30').

Επιθετικά ριμπάουντ, Γιάνναρος, «Σάμο» και ένα τρίποντο - μαχαιριά του αρχηγού

Σλούκας - Τολιόπουλος ήταν μαζί στο παρκέ στην αρχή της 4ης περιόδου και το λέι απ του πρώτου «έφτιαξε» νέο +10 (69-59 στο 31', 11π. ο Σλούκας). Ο Σπανούλης έβαλε τον Λαρεντζάκη στη θέση του για να τον ξεκουράσει, ενώ έριξε ξανά στο παρκέ τον Γιάννη με 8'12'' για το τέλος. Η ελληνική άμυνα έβρισκε συνέπεια σε ένα κρίσιμο σημείο με Λαρεντζάκη, Καλαϊτζάκη, Σαμοντούροβ και ο Γιάννης ξεπέρασε την «30άρα» για το 73-59 (33'). Ταυτόχρονα, η Εθνική έκανε τρομερή δουλειά στα επιθετικά ριμπάουντ και ύστερα από ένα τέτοιο ήρθε το φόλοου του «Σάμο» για το 75-62 (35'). Μάλιστα, σε εκείνο το σημείο ο Σαμοντούροβ άκουσε ρυθμικά το όνομά του από την εξέδρα.

Ένα 5-0 του Άβντιγια έριξε την απόσταση σε μονοψήφιο (75-67 στο 37'), αλλά η επιστροφή των Σλούκα - Γιάννη έφερε ένα τρομερό κάρφωμα του "Greek Freak" για το 77-67 και το νέο +10. Ο Μάνταρ μείωσε (77-69), η συνεργασία Σλούκα - Γιάννη δεν βγήκε και με 2'32'' για το τέλος το Ισραήλ «ροκάνισε» κι άλλο την απόσταση (77-70 με 1/2 βολές). Η μπάλα γύρισε άριστα στην επίθεση και ο Παπανικολάου σκόραρε από τη γωνία για το 80-70. Στο τελευταίο δίλεπτο η Ελλάδα πήρε ορισμένες λάθος αποφάσεις (80-74 στο 39'), αλλά με 46'' για το φινάλε ο Γιάννης ευστόχησε at the buzzer και κάπου εκεί η πρόκριση «καθάρισε» (84-79 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 28-22, 50-41, 67-59, 84-79.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.

