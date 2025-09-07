Την ώρα που Γιόκιτς και λοιποί αστέρες έχουν πάει στα σπίτια τους ο Λούκα Ντόντσιτς με μία μυθική παράσταση στη Ρίγα έστειλε την Σλοβενία στους «8» του Eurobasket κόντρα στην Ιταλία (84-77) και πλέον ο δρόμος για την κούπα είναι ανοικτός για τον «Luka Magic»!

Αδιανόητη εμφάνιση από τον Ντόντσιτς, που με τους μισούς πόντους της Σλοβενίας (42π.) έστειλε την παρέα του στα προημιτελικά του Eurobasket και με τις Σερβία και Γαλλία να είναι ήδη εκτός ο δρόμος για την κούπα είναι ορθάνοιχτος για την ομάδα του Σέκουλιτς.

Ο «Luka Magic» έδωσε παράσταση στη Ρίγα, είχε ήδη από το ημίχρονο 30 πόντους και στο τέλος όταν η Ιταλία έφτασε από το -19 στον πόντο ήταν εκεί για να τα κάνει όλα και να στείλει την Σλοβενία στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Η ομάδα του Σέκουλιτς σούταρε περισσότερα τρίποντα (12/36, 33%) από ό,τι δίποντα (15/28, 54%) και κυριάρχησε στα ριμπάουντ με 40 έναντι 32 της Ιταλίας, με τα 15 επιθετικά να κάνουν τη διαφορά.

Επόμενος αντίπαλος για την Σλοβενία η Γερμανία, με τον Ντόντσιτς να καλείται να αποδείξει απέναντι στην παρέα του Ντένις Σρέντερ πως είναι ικανή είτε για την κορυφή, είτε για ένα μετάλλιο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής δεν ήταν άλλος από τον Λούκα Ντόντσιτς, που σταμάτησε στους 42 πόντους (6/8 διπ., 5/11 τριπ.) κι έκανε double-double με 10 ριμπάουντ, με τον Κλέμεν Πρέπελιτς να προσθέτει άλλους 11 (3/7 τριπ.).

Από την Ιταλία, πρώτος σκόρερ ήταν ο Σιμόνε Φοντέκιο με 22 πόντους (4/5 διπ., 4/10 τριπ.), με τον Σαλιού Νιανγκ να προσθέτει άλλους 12 και τον Ντανίλο Γκαλινάρι 10.

Αδιανόητος Ντόντσιτς με 22 πόντους έστειλε την Σλοβενία στο +17!

Ο Ντόντσιτς έπιασε δουλειά από νωρίς, παίρνοντας την Σλοβενία στην πλάτη του από την εκκίνηση της αναμέτρησης, με τον «Luka Magic» με 10 πόντους στο πρώτο 6λεπτο να στέλνει την ομάδα του Σέκουλιτς στο +9 (4-15) και την Ιταλία από νωρίς στα σχοινιά! Σπίσου και Φοντέκιο σε σερί 5-0 στο 7' έδωσαν σημάδια ζωής για την «σκουάντρα ατζούρα» (9-15), με τον Ντόντσιτς όμως να είναι ασταμάτητος και με 10 δικό του συνεχόμενους πόντους (και σύνολο 22) να στέλνει την Σλοβενία στο +16 (9-25) στο 8', με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 11-29!

Πήρε μπροστά ο Φοντέκιο και μπήκε και πάλι στο ματς η Ιταλία!

Η Ιταλία έμοιαζε με μποξέρ που παραπατούσε στο παρκέ, με τον Πρέπελιτς να καταφέρνει ακόμα ένα χτύπημα στην ομάδα του Ποτσέκο, στέλνοντας την Σλοβενία στο +19 (13-32) στο 12'. Τον ρόλο του σταρ στην Ιταλία ανέλαβε ο Φοντέκιο (10π.), με τον άσο των Χιτ να αφυπνίζεται και με δύο σερί τρίποντα να μειώνει τη διαφορά στους 12 (22-36) στο 14', με τη βοήθεια και του Νιανγκ. Ποια ήταν η απάντηση της Σλοβενίας; Σωστά καταλάβατε. Ο Ντόντσιτς (27π.) είδε τα σκούρα, πάτησε και πάλι παρκέ και 5 σερί πόντους έστειλε την ομάδα του Σέκουλιτς και εκ νέου στο +17 (22-39) στο 15'. Η Ιταλία όμως είχε αποκτήσει πλέον σημείο αναφοράς στην επίθεση, με τον Φοντέκιο να παίρνει «φωτιά» και με 2 σερί τρίποντα να μειώνει σε 31-41 στο 17'. Ο Παγιόλα στο 19' και πάλι από την περιφέρεια έβαλε για τα καλά την Ιταλία στο παιχνίδι (38-45), με την τελευταία λέξη του ημιχρόνου να ανήκει και πάλι στον διαστημικό Ντόντσιτς για το 40-50.

Το 4ο φάουλ του Φοντέκιο και τα χαμένα ριμπάουντ στοίχισαν στην ομάδα του Ποτσέκο

Η Ιταλία είχε βρει μομέντουμ και συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, με τον Φοντέκιο (17π.) να έχει πάρει ολοκληρωτικά πάνω του την επίθεση και με 3 σερί πόντους να φέρνει την ομάδα του Ποτσέκο στο -6 (44-50) στο 22'. Η λύση για την Σλοβενία ήρθε και πάλι από τα χέρια του Ντόντσιτς, με τον Λούκα (33π.) στο 23' με τρίποντο να γράφει το 44-53, πριν στο 24' με 2/2 βολές (35π.) διαμορφώσει το 44-57. Η Σλοβενία έπαιρνε και πάλι τον έλεγχο του ματς στα χέρια της, με τον Πρέπελιτς στο 25' και πάλι με βολές να γράφει το 44-59 για το +15. Το ματς είχε εξελιχθεί σε μία άγρια «μάχη» Ντόντσιτς-Φοντέκιο, με τον Ιταλό σούπερ σταρ με τρίποντο στο 27' να μειώνει και πάλι σε μονοψήφια τιμή τη διαφορά (50-59), αλλά στην επόμενη φάση να κάνει το 4ο προσωπικό του φάουλ και να κάθεται στον πάγκο. Τα επιθετικά ριμπάουντ έκαναν με τη σειρά τους τη διαφορά για την Σλοβενία, με τον Όμιτς (4 επιθετικά) να κάνει πάρτι και σε δύο εξ αυτών με 3 σερί πόντους να δίνει ανάσα στην ομάδα του Σέκουλιτς για το 50-64 στο 38'. Ο Πρέπελιτς στο 29' με τρίποντο διαμόρφωσε το 52-67 και τον Νίκολιτς με νέο σουτ από την περιφέρεια να εκτοξεύει και πάλι τη διαφορά στους 16 (56-72) στο τέλος του δεκαλέπτου.

Και πως να χάσει ο άνθρωπος; Ο Ντόντσιτς οδήγησε την Σλοβενία στους «8»!

Στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου ο Σέκουλιτς έδινε ανάσες στον Ντόντσιτς, με τους συμπαίκτες του να τα καταφέρνουν όμως μια χαρά και τον Μούριτς με τρίποντο στο 32' να γράφει το 58-75. Στα 8:30 πριν το τέλος ο «Luka Magic» πάτησε και πάλι παρκέ, με ένα λάθος του Ντόντσιτς που έφερε το αντιαθλητικό του Μούριτς να φέρνουν εκ νέου τη διαφορά στους 10 (65-75) με τον Γκαλινάρι στο 33'. Ο Ντόντσιτς (38π.) με καλάθι και φάουλ στο 34' έκανε το 65-78, με την Ιταλία όμως να βρίσκει και πάλι τον τρόπο να πλησιάσει, κυρίως με μεγάλα σουτ, με τον Μέλι στο 36' με τρίποντο να ολοκληρώνει ένα σερί 7-0 της ομάδας του Ποτσέκο για το 72-78 του 36'. Ο Γκαλινάρι στο 37' με 1/2 βολές και ο Νιαγκ στη συνέχεια με 2/2 διαμόρφωσαν το 75-78 κι έφεραν την Ιταλία μετά από πολύ ώρα σε απόσταση βολής, έχοντας 19-6 στο δεκάλεπτο και σερί 10-0, με την Σλοβενία να είναι 2 λεπτά χωρίς πόντο. Ο Πρέπελίτς μάλιστα αστόχησε σε 2 βολές 2:47 πριν το τέλος, με τον Φοντέκιο στο 38' να φέρνει το ματς στον πόντο (77-78) και τα πάντα να ξεκινούν από την αρχή (συνολικό σερί 12-0 κι επιμέρους 21-6). Κάπου εκεί ήταν και πάλι η ώρα του Ντόντσιτς (40π.), που 1:40 πριν τη λήξη με 2/2 βολές έκανε το 77-80, με την Ιταλία να έχει δύο κακές επιλογές στη συνέχεια και τον Ντόντσιτς στα 32" με 2/2 βολές να γράφει το 77-82 για τους 42 πόντους πλέον. Ο Σπίσου στα 24" αστόχησε σε τρίποντο, με τον Χρόβατ να διαμορφώνει το τελικό 77-84.

Τα δεκάλεπτα: 11-29, 40-50, 56-72, 77-84

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς

