Είδε από κοντά το Πολωνία - Βοσνία ο Αταμάν

Ο Εργκίν Αταμάν παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση της Πολωνίας κόντρα στη Βοσνία, κάνοντας σκάουτινγκ στον επόμενο αντίπαλο της Τουρκίας.

Ο Αταμάν βρέθηκε στην «Arena Riga» και είδε από κοντά το παιχνίδι από το οποίο θα προέκυπτε ο αντίπαλος της Τουρκίας, κάνοντας προφανώς σκάουτινγκ για το ματς που θα κρίνει την είσοδο στη ζώνη των μεταλλίων.

Έτσι ο Αταμάν παρακολούθησε την τρομερή απόδοση των Τζόρνταν Λόιντ και Ματέους Πονίτκα, αλλά και τον πρώην παίκτη του στον Παναθηναϊκό, Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι.

